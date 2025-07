Kurhaus statt Außenbühne, Bad Bevensen

Sommer und Silent Disco – Eintritt frei



„Karl-Heinz“ macht einen Strich durch den Terminkalender – aber nicht durch die Tanzlaune!



Das Wettertief „Karl-Heinz“ will uns am Samstag, 02. August, mit Regen und Wind den Outdoor-Disco-Spaß verderben. Die für Sonnabend, 02. August geplante Sommer Disco, die ab 21 Uhr zur Silent Disco wird, kann nicht wie geplant auf der Kurterrasse stattfinden. „Karl-Heinz“ bringt an diesem Abend jede Menge Regen und Wind nach Bevensen – aber ganz ehrlich: Unsere Tanzlaune ist stärker! Deshalb ziehen wir mit unser Sommerdisco einfach um und machen’s uns drinnen gemütlich. Wir verwandeln mit der Hilfe von DJ Rossa das Kurhaus in eine pulsierende Tanzfläche. Also: Tanzschuhe schnüren, Regen draußen lassen, Sommerfeeling im Herzen und zu den beliebtesten Musikgenres im Kurhaus abfeiern und den neuen Calluna Sommerdrink probieren. Um 19:30 Uhr geht es los und um 21:00 Uhr geht’s mit der Silent Disco weiter – Kopfhörer gibt es für 10,00 € zu ausleihen.



Drinnen ist’s trocken und die Beats sind heiß – Karl-Heinz bleibt draußen!

