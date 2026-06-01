Karibische Nacht
Samstag, 18. Juli, 19:30 bis 1:00 Uhr / Kurhaus Bad Bevensen, Außenbühne
Am Samstag, den 18. Juli, verwandelt sich das Kurhaus Bad Bevensen in eine Bühne für Rhythmus, Energie und sommerliche Lebensfreude. Um 19:30 Uhr beginnt auf der Außenbühne (bei schönem Wetter) das Open-Air-Konzert von Drums United – einer All-Star-Band mit sechs Meistertrommlern aus vier Erdteilen, die ihr Publikum auf eine Weltreise in Sachen Groove mitnimmt.
Mit einer beeindruckenden Vielfalt an Percussion-Instrumenten – von Congas, Bongos und Talking Drums über Djembes, Cajón und Schlagzeug bis hin zu Drum-Computern – entfaltet sich ein mitreißendes Klangfeuerwerk. Immer wieder wirbeln die Musiker tanzend über die Bühne, geben Scat-Gesang-Einlagen zum Besten und animieren das Publikum zu kraftvollen Sprechchören. Bei einem Drums United Konzert fließt jede Menge Energie.
Die international erfolgreiche Ethno-Crossover-Formation gastierte bereits in den USA, Südamerika, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Europa und war bei Großereignissen zu erleben. Herz und Seele der Gruppe ist der niederländische Schlagzeuger Lucas van Merwijk, der als „one of the great drummers of our time“ gewürdigt wurde.
Im Anschluss an das Konzert geht die Sommernacht stimmungsvoll weiter. Von 21:30 Uhr bis 01:00 Uhr lädt die Silent Disco auf der Kurhausterrasse zum ausgelassenen Tanzen unter freiem Himmel ein. Über kabellose Kopfhörer wählen sie zwischen drei Musikkanälen, die live von drei DJs bespielt werden: mitreißende Schlagerhits, beliebte Hits der 80er und 90er Jahre sowie energiegeladene House- und Elektro-Beats. Farbige LED-Signale an den Kopfhörern zeigen an, welchen Kanal andere gerade hören, wodurch eine spielerische, interaktive Stimmung entsteht, die typisch für dieses innovative Veranstaltungsformat ist.
Die Karibische Nacht ist eine Veranstaltung der Bad Bevensen Marketing GmbH.
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.