„Kaffee. Kultur. Kurhaus.“- Musik und Lesungen

Dezember, 14.00 Uhr: Jörg Bobrik mit „Handmade Music“

Dezember, 14.00 Uhr: Folk, Country und Pop mit MIG Noise

Dezember, 14.30 Uhr: Hans Seelenmeyer liest aus „ShortCuts“

Dezember, um 14:30 Uhr liest Kirsten Nehberg aus ihrem Buch „Glaub immer an das Unmögliche – Was Rüdiger Nehberg uns über das Abenteuer Leben beibrachte“. Als Tochter des Abenteurers und Überlebenskünstlers Rüdiger Nehberg begannen ihre Abenteuer bereits zu Hause: mit einer Schlange hinter der Heizung, einer Bombardier-Spinne auf dem Küchentisch oder Ringelnattern.

und 30. Dezember, jeweils ab 13.00 Uhr: Büchertisch der Buchhandlung Patz

Live-Musik, Literatur und Cafégenuss: Vom 27. bis 30. Dezember 2026 lädt das neue Format „Kaffee. Kultur. Kurhaus.“ ins Foyer des Kurhauses Bad Bevensen ein. Vier kostenfreie Nachmittagsveranstaltungen bieten Gelegenheit zum Zuhören, Entdecken und Austausch. Eine regelmäßige Fortsetzung mit Musik, Lesungen, Buchvorstellungen und Vorträgen zu unterschiedlichen Themen ist auch für 2027 geplant.Sänger und Gitarrist Jörg Bobrik eröffnet die Reihe mit „Handmade Music – von Sugar Mountain bis Mojo Working“. Sein Programm aus Folk, Blues und Americana vereint Songs von Johnny Cash, Bryan Adams, Neil Young, J. J. Cale, Calexico und Manu Chao. Mit warmem Gesang, grooviger Gitarre und großer Spielfreude verbindet er unterschiedliche Klangwelten zu einer persönlichen musikalischen Reise – fernab der Alltagshektik.Sänger MIG Noise präsentiert eigene Songs und persönliche Interpretationen bekannter Stücke. Der junge Musiker mit langjähriger Bühnenerfahrung verbindet Folk, Country und Pop im Singer-Songwriter-Stil. Sein vielseitiges Repertoire lädt Fans handgemachter Musik ebenso wie Liebhaber bekannter Songs zum Zuhören und Wiederentdecken ein.Hans Seelenmeyer stellt in „ShortCuts – Anekdoten, Erinnerungen und andere Halbwahrheiten“ vor. Nach seinem Debütroman „Funky Chicken Blues“ sammelt er in seinem neuen Buch 25 Geschichten zwischen Musikbranche, Bühnen, Kindheit und Jugend. Mal urkomisch, mal nachdenklich verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fantasie. Mit feinem Humor und Gespür für das Absurde erzählt er von skurrilen Begegnungen, schrägen Erlebnissen und kleinen Lebenswahrheiten aus dem Lüneburger Kosmos und der Musikszene.Die persönliche Lesung verbindet spannende Erlebnisse mit humorvollen Einblicken in eine außergewöhnliche Kindheit und erzählt davon, was ihr Vater ihr über das Leben mitgegeben hat. Für Fragen und den Austausch mit der Autorin ist ausreichend Zeit vorgesehen.Begleitend zu den Lesungen bietet die Buchhandlung Patz thematisch passende Bücher zum Kauf an. Gäste können stöbern, neue Lektüre entdecken und die Themen der Lesungen vertiefen. Die familiengeführte Buchhandlung mit Geschäften in Bienenbüttel und Bad Bevensen verbindet persönliche Beratung mit Literaturvermittlung und Leseförderung. Ihr besonderes Augenmerk auf kleine und unabhängige Verlage eröffnet Entdeckungen abseits bekannter Bestseller.Genießen und ins Gespräch kommenDas Kurhauscafé bietet in gemütlicher Atmosphäre Kaffeespezialitäten, Kuchen, Torten und erfrischende Getränke. Ob nach einem Spaziergang durchs Grüne oder als Auszeit zwischen den Feiertagen: Herzlicher Service und das Kulturprogramm laden zum Genießen, Verweilen und Austausch ein.Alle vier Veranstaltungen finden im Foyer und im Raum Aqua des Kurhauses Bad Bevensen statt. Der Eintritt ist frei.