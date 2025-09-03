Im Reich der Elfenbilder - Theo Groen

Theo Groen - Fotograf, Grafikdesigner und Künstler - verbindet professionelle Erfahrung mit grenzenloser Fantasie. Bevor er sich ganz seiner Fotokunst und digitalen Malerei widmete, war er als Creative Director für internationale Musicalproduktionen tätig. Mit seiner Agentur ARTBOX arbeitete er an Klassikern wie Cats, Phantom der Oper, Starlight Express, Miss Saigon, Tanz der Vampire sowie den Disney-Welten Die Schöne und das Biest und Der Glöckner von Notre Dame.



Heute fließt dieser Erfahrungsschatz aus Bühne, Inszenierung und visueller Gestaltung in seine künstlerischen Ar­beiten ein. Alle Bilder entstehen aus eigenem Fotomaterial - von Naturdetails über Studioaufnahmen bis zu sponta­nen Schnappschüssen - und werden mit digitaler Malerei und moderner Bildbearbeitung zu einzigartigen Komposi­tionen verbunden. So entstehen magische Bildwelten voller Elfen, Feen und Fabelwesen, die Realität und Fantasie nahtlos verschmelzen lassen.



In Kooperation mit Projekten wie dem Elphame FairyCircus kommen zudem Bodypainting, Kostümdesign und Ma­skenbild hinzu, sodass jedes Werk zu einer kleinen Inszenierung wird. Besucher seiner Ausstellungen können die Werke betrachten, erwerben, mit dem Künstler ins Gespräch kommen - oder selbst in eine märchenhafte Kulisse eintreten: etwa unter einem Fliegenpilz, mit Libellenflügeln im Moosbett oder tanzend im Sternenregen.

