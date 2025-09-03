Im Reich der Elfenbilder - Theo Groen
Heute fließt dieser Erfahrungsschatz aus Bühne, Inszenierung und visueller Gestaltung in seine künstlerischen Arbeiten ein. Alle Bilder entstehen aus eigenem Fotomaterial - von Naturdetails über Studioaufnahmen bis zu spontanen Schnappschüssen - und werden mit digitaler Malerei und moderner Bildbearbeitung zu einzigartigen Kompositionen verbunden. So entstehen magische Bildwelten voller Elfen, Feen und Fabelwesen, die Realität und Fantasie nahtlos verschmelzen lassen.
In Kooperation mit Projekten wie dem Elphame FairyCircus kommen zudem Bodypainting, Kostümdesign und Maskenbild hinzu, sodass jedes Werk zu einer kleinen Inszenierung wird. Besucher seiner Ausstellungen können die Werke betrachten, erwerben, mit dem Künstler ins Gespräch kommen - oder selbst in eine märchenhafte Kulisse eintreten: etwa unter einem Fliegenpilz, mit Libellenflügeln im Moosbett oder tanzend im Sternenregen.