„Im Banne der Trommeln“ – bei einem Konzert von Drums United
Samstag, 18. Juli, 19:30 bis 1:00 Uhr, Kurhaus Bad Bevensen, Außenbühne Karibische Nacht
Mit einer beeindruckenden Vielfalt an Percussion-Instrumenten – von Congas, Bongos und Talking Drums über Djembes, Cajón und Schlagzeug bis hin zu Drum-Computern – entfaltet sich ein mitreißendes Klangfeuerwerk. Immer wieder wirbeln die Musiker tanzend über die Bühne, geben Scat-Gesang-Einlagen zum Besten und animieren das Publikum zu kraftvollen Sprechchören. Bei einem Drums United Konzert fließt jede Menge Energie.
Die international erfolgreiche Ethno-Crossover-Formation gastierte bereits in den USA, Südamerika, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Europa und war bei Großereignissen zu erleben. Herz und Seele der Gruppe ist der niederländische Schlagzeuger Lucas van Merwijk, der als „one of the great drummers of our time“ gewürdigt wurde.
Im Anschluss an das Konzert geht die Sommernacht stimmungsvoll weiter. Von 21:30 Uhr bis 01:00 Uhr lädt die Silent Disco auf der Kurhausterrasse zum ausgelassenen Tanzen unter freiem Himmel ein. Mit leuchtenden Kopfhörern, verschiedenen Musikkanälen, Cocktails und passendem Ambiente entsteht echtes Urlaubsgefühl – ein Abend wie eine kleine Auszeit vom Alltag.
Die Karibische Nacht ist eine Veranstaltung der Bad Bevensen Marketing GmbH.
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.