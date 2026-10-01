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Hobby- und Kunsthandwerkermarkt

Samstag, 28. + Sonntag, 29. November 2026, Kurhaus, Bad Bevensen Winter – und Adventsausstellung zum letzten Mal

(lifePR) (Bad Bevensen, )
Handgefertigte Unikate, liebevolle Geschenkideen und stimmungsvolle Dekorationen: Die Freizeitkünstlerinitiative Ostkreis Uelzen lädt am Samstag, 28. November, von 10:00 bis 16:30 Uhr und am Sonntag, 29. November, von 11:00 bis 16:30 Uhr zur traditionellen Winter- und Adventsausstellung ins Kurhaus Bad Bevensen ein.

Zum letzten Mal verwandeln zahlreiche Freizeitkünstler und Kunsthandwerker die Räume des Kurhauses in einen stimmungsvollen Markt für die Winter- und Adventszeit. Neben vielen langjährigen Ausstellern sind auch neue Teilnehmer dabei, die ihre handgefertigten Arbeiten präsentieren.

Das vielseitige Angebot reicht von selbstgenähten Teddybären, Näh-, Stick- und Strickarbeiten sowie liebevoll gestalteten Geschenkverpackungen bis zu Türkränzen und festlichen Gestecken. Auch traditionelles Handwerk ist vertreten – unter anderem können die Besucher das Stuhlflechten kennenlernen.

Zu den besonderen Blickfängen gehören Bernsteinschmuck-Unikate, die eine Künstlerin aus selbst gesammeltem Bernstein fertigt. Darüber hinaus gibt es Drechselarbeiten, Silberschmuck, Tiffany-Kunst, Holzdesign und außergewöhnliche Sandbilder zu entdecken.

Für genussvolle Geschenkideen sorgen Honigprodukte, hausgemachte Liköre und Konfitüren. Sämtliche Arbeiten entstehen mit viel Liebe zum Detail und können direkt vor Ort erworben werden – als persönliches Weihnachtsgeschenk oder als besonderer Blickfang für das eigene Zuhause.

Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

Anlagen

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