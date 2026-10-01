Hobby- und Kunsthandwerkermarkt
Samstag, 28. + Sonntag, 29. November 2026, Kurhaus, Bad Bevensen Winter – und Adventsausstellung zum letzten Mal
Zum letzten Mal verwandeln zahlreiche Freizeitkünstler und Kunsthandwerker die Räume des Kurhauses in einen stimmungsvollen Markt für die Winter- und Adventszeit. Neben vielen langjährigen Ausstellern sind auch neue Teilnehmer dabei, die ihre handgefertigten Arbeiten präsentieren.
Das vielseitige Angebot reicht von selbstgenähten Teddybären, Näh-, Stick- und Strickarbeiten sowie liebevoll gestalteten Geschenkverpackungen bis zu Türkränzen und festlichen Gestecken. Auch traditionelles Handwerk ist vertreten – unter anderem können die Besucher das Stuhlflechten kennenlernen.
Zu den besonderen Blickfängen gehören Bernsteinschmuck-Unikate, die eine Künstlerin aus selbst gesammeltem Bernstein fertigt. Darüber hinaus gibt es Drechselarbeiten, Silberschmuck, Tiffany-Kunst, Holzdesign und außergewöhnliche Sandbilder zu entdecken.
Für genussvolle Geschenkideen sorgen Honigprodukte, hausgemachte Liköre und Konfitüren. Sämtliche Arbeiten entstehen mit viel Liebe zum Detail und können direkt vor Ort erworben werden – als persönliches Weihnachtsgeschenk oder als besonderer Blickfang für das eigene Zuhause.
Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.