Hobby- und Kunsthandwerkermarkt

Handgefertigte Unikate, liebevolle Geschenkideen und stimmungsvolle Dekorationen: Die Freizeitkünstlerinitiative Ostkreis Uelzen lädt am Samstag, 28. November, von 10:00 bis 16:30 Uhr und am Sonntag, 29. November, von 11:00 bis 16:30 Uhr zur traditionellen Winter- und Adventsausstellung ins Kurhaus Bad Bevensen ein.



Zum letzten Mal verwandeln zahlreiche Freizeitkünstler und Kunsthandwerker die Räume des Kurhauses in einen stimmungsvollen Markt für die Winter- und Adventszeit. Neben vielen langjährigen Ausstellern sind auch neue Teilnehmer dabei, die ihre handgefertigten Arbeiten präsentieren.



Das vielseitige Angebot reicht von selbstgenähten Teddybären, Näh-, Stick- und Strickarbeiten sowie liebevoll gestalteten Geschenkverpackungen bis zu Türkränzen und festlichen Gestecken. Auch traditionelles Handwerk ist vertreten – unter anderem können die Besucher das Stuhlflechten kennenlernen.



Zu den besonderen Blickfängen gehören Bernsteinschmuck-Unikate, die eine Künstlerin aus selbst gesammeltem Bernstein fertigt. Darüber hinaus gibt es Drechselarbeiten, Silberschmuck, Tiffany-Kunst, Holzdesign und außergewöhnliche Sandbilder zu entdecken.



Für genussvolle Geschenkideen sorgen Honigprodukte, hausgemachte Liköre und Konfitüren. Sämtliche Arbeiten entstehen mit viel Liebe zum Detail und können direkt vor Ort erworben werden – als persönliches Weihnachtsgeschenk oder als besonderer Blickfang für das eigene Zuhause.



Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

(lifePR) (