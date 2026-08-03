Heidekartoffelfest – Weinmarkt, Live‑Musik und eine Krönung

Wenn der Herbst Einzug hält und der Duft frisch zubereiteter Kartoffelspezialitäten durch die Straßen zieht, verwandelt sich die Bad Bevenser Innenstadt wieder in einen lebendigen Treffpunkt für Musik, Genuss und Tradition. Die Bad Bevensen Marketing GmbH lädt zum Heidekartoffelfest ein – einem stimmungsvollen Wochenende rund um das „Gold der Heide“.



Die Heidekartoffel ist weit mehr als ein regionales Produkt: Rund 40 Prozent der deutschen Kartoffeln stammen aus der Heideregion. Sie steht für Qualität, landwirtschaftliche Tradition und Heimatverbundenheit – und genau das wird an diesem Festwochenende gefeiert.



Der Auftakt erfolgt am Samstag, 26. September, ab 17:00 Uhr. Verschiedene Weinhändler aus der Region laden zu einem stimmungsvollen Weinmarkt ein und präsentieren ihre Spezialitäten in stimmungsvoller Atmosphäre. Zwischen Lichterglanz, guten Gesprächen und Live‑Musik können Besucherinnen und Besucher entspannt genießen und sich auf das Fest am folgenden Tag einstimmen.



Ab 18:00 Uhr sorgt die US‑amerikanische Scott Weis Band für kraftvollen Blues‑Rock. Die Power‑Trio aus Pennsylvania begeistert seit über 20 Jahren mit energiegeladenem Südstaatenblues, virtuosen Gitarrensoli und mitreißender Bühnenpräsenz.



Um 19:30 Uhr übernimmt die Heide Brasserie aus der Lüneburger Heide die Bühne. Mit modernen Bläserarrangements, bekannten Hits und ausgelassener Partystimmung bringt die Formation die Innenstadt zum Tanzen.



Der Sonntag, 27. September, beginnt traditionell um 9:30 Uhr mit einem Erntedankgottesdienst in der Dreikönigskirche. Ab 11:15 Uhr verwandelt sich der Kirchplatz in ein lebendiges Festgelände.



Beim großen Kartoffelschmaus servieren die Bevenser Landfrauen und die Kirchengemeinde liebevoll zubereitete Spezialitäten rund um die Heidekartoffel. Ergänzend bietet ein Catering weitere Kartoffelvariationen an. Markt‑ und Infostände mit regionalen Produkten runden das kulinarische Angebot ab.



Musikalisch erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm: Die Helgoländer Jungs bringen mit Shantys maritime Stimmung nach Bad Bevensen, das Blasorchester Bad Bevensen begeistert mit einem vielseitigen Repertoire von traditioneller Blasmusik bis hin zu modernen Big‑Band‑Arrangements. Moderationen führen unterhaltsam durch den Tag. Ein besonderer Höhepunkt ist die feierliche Krönung der neuen Heidekartoffel‑Majestät. Die amtierende Heidekartoffelkönigin Paula verabschiedet sich nach ihren Amtsjahren und übergibt die Krone an ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger.



Für dieses besondere Ehrenamt werden weiterhin engagierte Persönlichkeiten ab 18 Jahren gesucht, die die Lüneburger Heide und ihre regionalen Produkte – insbesondere die Heidekartoffel – schätzen, gern reisen und Bad Bevensen mit Herz und Engagement repräsentieren möchten. Bewerbungen mit einem kurzen persönlichen Text und einem aktuellen Foto sind per E‑Mail an event@bad-bevensen.de möglich.



Um 15:00 Uhr startet ein kleiner, fröhlicher Festumzug durch die Innenstadt. Begleitet von Musik und guter Stimmung zieht der Zug über den Kirchplatz und durch die Bevenser Straßen und bildet einen weiteren Höhepunkt des Festtages. Gesucht werden noch kreative Gruppen, Vereine sowie Besitzerinnen und Besitzer von Oldtimern, Treckern und besonderen Fahrzeugen, die den Umzug mitgestalten möchten. Ob geschmückter Wagen, Fußgruppe oder historisches Gefährt – willkommen ist jede Form der Beteiligung, die die Vielfalt, Kreativität und Lebendigkeit der Region zeigt.



Anmeldungen sind bis zum 04. September 2026 per E‑Mail an veranstaltungen@bad-bevensen.de möglich.



Den musikalischen Höhepunkt am Sonntagnachmittag bildet die Band OCEANYS. Die vierköpfige Formation verbindet kraftvollen Folk‑Rock mit zweistimmigem Gesang und virtuosen E‑Geigen‑Klängen und setzt damit einen stimmungsvollen Schlusspunkt unter das Festwochenende.



Von 13:00 bis 17:00 Uhr laden die Einzelhändler zudem zum verkaufsoffenen Sonntag ein.



Das Heidekartoffelfest 2026 verspricht zwei Tage voller Musik, regionaler Spezialitäten, lebendiger Tradition und geselliger Begegnungen – und vielleicht den Beginn eines ganz besonderen Ehrenamtes als neue Heidekartoffel‑Majestät.

(lifePR) (