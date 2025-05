Heide – Pokal in Bad Bevensen

Am Pfingstwochenende wird das Kurhaus Bad Bevensen wieder zum Treffpunkt für Tanzsportbegeisterte. Vom Freitag, 07. bis Sonntag, 09. Juni findet das 7. Tanzsportturnier um den Heide-Pokal statt.Organisiert wird die Veranstaltung von dem erfahrenen Tanztrainerehepaar Betty und Gerwin Biedermann in Zusammenarbeit mit dem Verein Grün-Weiß Braunschweig. Erwartet werden rund 400 Tanzpaare aus dem gesamten Bundesgebiet, die in etwa 450 Starts ihr Können in verschiedenen Leistungsklassen der Senioren unter Beweis stellen – vom Turniereinsteiger bis hin zum Deutschen Meister.Dem Turnier geht eine intensive Tanzsportseminarwoche voraus, die ebenfalls unter der Leitung von Betty und Gerwin Biedermann steht. Die Seminarwoche bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Technik zu verbessern und sich optimal auf die Wettbewerbe vorzubereiten.Für Besucher ist ebenfalls einiges geboten: Im Foyer des Kurhauses stehen Speisen und Getränke bereit, und mehrere Aussteller präsentieren eine Auswahl an Tanzsportmode und Zubehör.Interessierte Zuschauer sind herzlich eingeladen, die Tänzerinnen und Tänzer anzufeuern und die besondere Turnieratmosphäre mitzuerleben.Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information im Kurhaus, am Bahnhof, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.bad-bevensen.de sowie an der Tageskasse erhältlich.