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Hamburger Blues Band – „40th Anniversary Tour Vol. II“

Freitag, 4. Dezember 2026, 19:30 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen / Intensiver Roots Blues, kraftvoller Gitarrenrock und eine mitreißende Live-Show

(lifePR) (Bad Bevensen, )
Am Freitag, 4. Dezember 2026, um 19:30 Uhr gastiert die Hamburg Blues Band im Kurhaus Bad Bevensen. Auf ihrer „40th Anniversary Tour Vol. II“ verbindet die Formation um Sänger Gert Lange Roots Blues und kraftvollen Gitarrenrock mit Soul, Rhythm & Blues, Boogie und psychedelischen Einflüssen.

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist die Band in der europäischen Bluesszene unterwegs. Ihr Sound lebt von abwechslungsreichen Arrangements, druckvollen Gitarren und dem Zusammenspiel erfahrener Musiker. Auch Ausflüge in den Jazz gehören zum Repertoire.

Gegründet wurde die Hamburg Blues Band 1982 von Gert Lange und dem englischen Saxofonisten Dick Heckstall-Smith nach einer gemeinsamen Session im Hamburger Musikclub „Onkel Pö“. Zu ihren musikalischen Weggefährten zählen unter anderem Jack Bruce, Chris Farlowe und Miller Anderson.

Die aktuelle Besetzung führt Gert Lange mit seiner markanten, häufig mit Joe Cocker verglichenen Stimme an. An seiner Seite stehen Bassist Reggie Worthy und Schlagzeuger Eddie Filipp. Worthy arbeitete unter anderem mit Ike & Tina Turner und Eric Burdon, Filipp mit Inga Rumpf und der Clem Clempson Band.

An der Gitarre setzt der britisch-norwegische Musiker Krissy Matthews eigene Akzente. Sein vielseitiges Spiel verbindet traditionellen Blues mit rockiger Energie. Bereits als Zwölfjähriger stand er mit Blueslegende John Mayall auf der Bühne.

Im Kurhaus erwartet das Publikum ein Konzertabend zwischen Roots Blues und Bluesrock – geprägt von Spielfreude, musikalischer Erfahrung und einem dynamischen Live-Sound.

Eine Veranstaltung der Bad Bevensen Marketing GmbH.

Tickets sind in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.bad-bevensen.de erhältlich. Restkarten gibt es – sofern verfügbar – an der Abendkasse.

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