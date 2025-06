„Green Children“ live im Sommerkonzert

Ein musikalisches Highlight für Jugendliche und Musikinteressierte erwartet Bad Bevensen am Sonntag, den 20. Juli: Im Rahmen des Kinderfestes in der Innenstadt findet im Anschluss von 18 bis 20 Uhr zu einem besonderen Open-Air-Konzert mit der Band „Green Children“ statt. Gespielt wird an der Konzertmuschel im Kurpark, der Eintritt ist frei – ein Spendenhut geht rum.



Seit März 2022 stehen die vier Musiker gemeinsam auf der Bühne – mit dem klaren Ziel, dem legendären US-Original alle Ehre zu machen. Ob „American Idiot“, „Wake Me Up When September Ends“ oder „Basket Case“ – die größten Hits von Green Day haben sie fest im Repertoire. Mit ihrer energiegeladenen Show und authentischem Sound haben sie bereits Stadtfeste, Open-Air-Bühnen und Fans begeistert.



Zuvor verwandelt sich die Innenstadt von 13:00 bis 17:00 Uhr in eine bunte Erlebniswelt: Beim Kinderfest im Rahmen des Sommersonntags warten Spielaktionen, Mitmachangebote und sommerliche Familienatmosphäre auf kleine und große Gäste – bevor der Tag am Kurhaus musikalisch ausklingt.



Die fünfköpfige Band „Green Children“, gegründet während der Schulzeit in Bad Bevensen. Mit einem abwechslungsreichen Mix aus Pop, Indie und eigenen rockigen Songs bringen sie nicht nur frischen Wind, sondern auch viel Herzblut auf die Bühne. Die Konzertmuschel im Kurpark bietet dafür die perfekte Kulisse: ein entspannter Sommerabend unter freiem Himmel – zum Mitsingen, Tanzen und Genießen. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert ins Kurhaus verlegt – die Stimmung bleibt trotzdem sommerlich.

