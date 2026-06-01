Green Children – Rockkonzert Atmosphäre

Simon Chales de Beaulieu – Gitarre, Gesang

David Venturini – Gitarre, Backing Vocals

Christian Drögemüller – Bass

Moritz Hinrichs – Schlagzeug

Rockfans dürfen sich auf einen energiegeladenen Sommerabend freuen: Am Sonntag, den 5. Juli, gastiert die Bad Bevenser Band Green Children an der Konzertmuschel am Kurhaus und präsentiert die größten Hits der US-amerikanischen Punkrock-Legenden Green Day. Konzertbeginn ist um 18:00 Uhr, der Eintritt ist frei.Für die vier Musiker ist dieser Auftritt ein echtes Heimspiel. Seit März 2022 haben sich Green Children der Musik von Green Day verschrieben und begeistern mit authentischem Sound, mitreißender Bühnenpräsenz und jeder Menge Leidenschaft. Ihr Ziel: Die Energie und Atmosphäre der Originalband so nah wie möglich auf die Bühne zu bringen.Im Gepäck haben sie zahlreiche Welthits wie „American Idiot“, „Wake Me Up When September Ends“ und „Basket Case“. Mit diesen und vielen weiteren Songs haben sich Green Children bereits auf Stadtfesten, Open-Air-Veranstaltungen und zahlreichen Konzerten einen Namen gemacht. Dabei lassen sie den unverwechselbaren Rocksound der 90er-Jahre aufleben und sorgen für echtes Festival-Feeling.Doch die Band ruht sich nicht auf bekannten Klassikern aus. Auch aktuelle Songs und einige musikalische Überraschungen gehören zum diesjährigen Programm. Das Publikum erwartet ein Abend voller Energie, Emotionen und Hymnen zum Mitsingen.Gerade in der heutigen Zeit gewinnen viele Songs von Green Day durch ihre gesellschaftskritischen und politischen Botschaften zusätzliche Aktualität. Green Children greifen diesen Spirit auf und schaffen ein Konzerterlebnis, das weit über reine Nostalgie hinausgeht.Wer kraftvolle Gitarrenriffs, eingängige Refrains und die Atmosphäre eines großen Rockkonzerts liebt, sollte sich dieses Highlight nicht entgehen lassen. Die Konzertmuschel am Kurhaus wird an diesem Abend zum Treffpunkt für alle Fans handgemachter Rockmusik.