Golden Time of Swing – In the Mood
So, 19.Oktober – 17:00 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen
Die Gäste erwartet eine stimmungsvolle Show, die den Zauber der „Golden Swingtime“ wieder aufleben lässt. Klassiker von Größen wie Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole oder Dean Martin bringen das Publikum ebenso in Schwung wie moderne Interpretationen à la Robbie Williams. Evergreens, die Generationen verbinden, lassen das Blut in Wallung geraten und zaubern ein Lächeln ins Gesicht.
In beschwingter Atmosphäre entsteht ein Abend, der zum Genießen und Mitmachen einlädt – ob auf der Tanzfläche oder ganz entspannt im Konzertsaal.
Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information im Kurhaus, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.bad-bevensen.de sowie an der Tageskasse erhältlich.