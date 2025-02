Genießertage: Bummeln, Probieren und Schlemmen

Am Freitag, den 11. und Samstag, den 12. April 2025, verwandelt sich der Wochenmarkt in Bad Bevensen in ein Genießer Paradies von 9:00 bis 13:00 Uhr laden die Marktbeschicker zum Genießen ein und bieten ihren Kunden exklusive Kostproben und Spezialitäten. Besucher können sich selbst von der Qualität und Vielfalt der regionalen Produkte überzeugen.



Der Wochenmarkt in Bad Bevensen ist ein fester Bestandteil des Stadtlebens und bietet regelmäßig frisches Obst und Gemüse, Käsespezialitäten, fangfrischen Fisch und Meeresfrüchte, mediterrane Feinkost, Honigprodukte, selbstgemachte Fruchtaufstriche, Backwaren und Fleisch- und Wurstwaren aus regionaler und teilweise biologischer Haltung auf hohem Niveau an. Auch im Bereich von vorgezogenen Gemüse Pflänzchen und alles, was das Herz der Blumenfreunde höherschlagen lässt, bereichern das Angebot mit Schnittblumen, Saison- und Jungpflanzen.



Während der Genießertage können die Marktbesucher besondere Köstlichkeiten zum Ausprobieren erwarten. Die Markthändler präsentieren ihre besten Produkte zum Teil auch in verarbeiteter Form. Bei diesem Event geben die Produzenten und Händler die besten Tipps für ihre Leckereien. In der zweiten Auflage der Rezeptbroschüre "Vom Markt frisch auf den Tisch" sind alle Tipps und Rezeptideen und als Produktempfehlung festgehalten.



Der Wochenmarkt ist ein Herzstück der Region Historische Aufzeichnungen belegen, dass bereits im 18. Jahrhundert reges Markttreiben stattfand, bei dem lokale Händler ihre Waren anboten und der Markt als soziales Zentrum diente. Diese Tradition hat sich über die Jahrhunderte fortgesetzt und prägt bis heute das kulturelle und wirtschaftliche Leben der Stadt.



Die Marktbeschicker tragen Woche für Woche zur Attraktivität des Wochenmarktes und der Stadt Bad Bevensen bei. Besonders der Freitag bietet mit 16 bis 17 Marktständen eine breite Auswahl. Am Samstag ist das Angebot mit fünf bis sechs Ständen etwas kleiner, besticht aber durch exklusive Produkte in bester Qualität, viele davon aus regionalem Bioanbau. Um den Wochenmarkt weiter zu beleben, werden noch interessierte Händler aus dem Lebensmittelbereich gesucht. Besonders Anbieter für Obst, Gemüse, Käse und Brot sind willkommen.



Mit dem Frühling und der Rückkehr wärmerer Temperaturen soll der Wochenmarkt in Bad Bevensen aufblühen – die Genießertage sind dafür der perfekte Auftakt!



Weitere Informationen und Anmeldung: Interessierte Marktbeschicker können sich beim Marktmeister der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf melden: Tel.: 05821 89 – 313 E-Mail: m.farley@bevensen-ebstorf.de

