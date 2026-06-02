Gemeinsam für unsere Kinder – Mitmachen beim großen Kinderfest in der Bevenser Innenstadt!

Am, findet von 12:00 bis 17:00 Uhr ein großes Kinderfest in der Bevenser Innenstadt statt.Ziel ist es, Familien einen fröhlichen Nachmittag zu bieten und die Innenstadt mit Leben, Begegnungen und attraktiven Aktionen zu füllen.Für einige Highlights ist bereits gesorgt: Eine Hüpfburg, Kinderschminken sowie verschiedene Unterhaltungsangebote sorgen für Spiel und Spaß bei den jungen Besucherinnen und Besuchern.Damit das Fest zu einem besonderen Erlebnis wird, möchten wir alle Einzelhändler, Vereine, Institutionen und Organisationen herzlich einladen, sich mit eigenen Ideen und Aktionen zu beteiligen. Ob Mitmachspiele, Bastelangebote, Vorführungen, Informationsstände, kleine Wettbewerbe, kulinarische Angebote oder andere kreative Beiträge – jede Unterstützung trägt dazu bei, das Kinderfest noch abwechslungsreicher und attraktiver zu gestalten. Gleichzeitig können Vereine und Organisationen durch den Verkauf von Speisen und Getränken ihre Vereinskasse aufbessern und sich einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.Unser Ziel ist es, ein Kinderfest mit großer Strahlkraft zu entwickeln, das Familien aus Bad Bevensen und der gesamten Region in die Innenstadt zieht. Je mehr Akteure sich beteiligen, desto vielfältiger und attraktiver wird das Angebot. Bei einer hohen Beteiligung können wir das Fest nicht nur auf den Bereich des Kirchplatzes konzentrieren, sondern auf die gesamte Innenstadt ausdehnen und so ein lebendiges Erlebnis für die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher schaffen.Veranstaltungen wie das Kinderfest schaffen Begegnungen, stärken das Gemeinschaftsgefühl und machen unsere Innenstadt zu einem attraktiven Treffpunkt für Familien. Gleichzeitig bieten sie die Möglichkeit, die Vielfalt unserer Vereine, Institutionen und Geschäfte sichtbar zu machen, neue Kontakte zu knüpfen und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt nachhaltig zu stärken.Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich mit einer Aktion oder einem Beitrag beteiligen und das Kinderfest gemeinsam mit uns zu einem besonderen Tag für die Kinder und Familien unserer Stadt machen.Um das Fest gemeinsam zu planen sowie organisatorische Fragen zu besprechen und abzustimmen, laden wir alle Mitwirkenden herzlich zu einem Organisationstreffen am Montag, den 16. Juni, um 18:00 Uhr in das Kurhaus ein.Spätestens dort möchten wir alle Ideen sammeln, Aktionen abstimmen und die weitere Planung koordinieren.Gern sammle ich alle Ideen und Wünsche im Vorfeld unterAn alle die mitmachen: bitte schnellstmöglich ein Logo und Bezeichnung übermitteln, damit es bei der Bewerbung der Veranstaltung zur Geltung kommt und auch am Veranstatungstag korrekt kommuniziert wird wer sich wo mit welcher Aktion befindet.