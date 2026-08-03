Flutes & Drums lädt zum Konzert

Musik, die berührt, begeistert und Erinnerungen weckt am 03. Oktober um 15 Uhr lädt das moderne Orchester flutes & drums zu einem besonderen Konzertnachmittag ins Kurhaus Bad Bevensen ein. Die Veranstaltung wird von der Bad Bevensen Marketing GmbH ausgerichtet.Das Publikum darf sich auf viele bekannte Melodien aus Radio, Film und Fernsehen freuen – echte Lieblingsstücke fürs Herz und Ohr. Das abwechslungsreiche Programm reicht von konzertanter Filmmusik über Klassiker der Rock- und Popgeschichte bis hin zu anspruchsvollen Originalwerken.flutes & drums ist ein modernes Orchester aus der Lüneburger Heide mit Heimat in Uelzen/Veerßen. Rund 100 musikbegeisterte Menschen teilen hier ihre Leidenschaft für die Musik. Als gemeinnütziger Verein steht das Ensemble für musikalische Vielfalt, engagierte Nachwuchsarbeit und eine lebendige Gemeinschaft, in der sich Menschen jeden Alters willkommen fühlen.Klanglich überzeugt das Orchester mit einem besonderen Instrumentarium: Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Holzblasinstrumente – insbesondere Querflöten – sowie Mallets (Klangplatten). Ergänzt wird der Sound durch Streich- und Zupfinstrumente wie E‑Bass und Kontrabass, Klavier sowie großes Schlagwerk und vielfältige Percussioninstrumente. So entsteht ein facettenreicher, mitreißender Klangkörper, der gleichermaßen rhythmische Energie und gefühlvolle Momente entfaltet.Ein besonderes Anliegen ist dem Orchester die Förderung junger Musikerinnen und Musiker. Qualifizierte Ausbildung, gemeinsame Projekte und vielfältige Auftrittsmöglichkeiten schaffen Raum für musikalische Entwicklung und persönliche Entfaltung.Doch flutes & drums ist mehr als ein Orchester – es ist eine musikalische Familie. Die Freude an der Musik verbindet alle Mitwirkenden auf und neben der Bühne. Diese Begeisterung ist bei jedem Konzert spürbar.Ein Nachmittag voller Emotionen, bekannter Melodien und musikalischer Leidenschaft erwartet die Besucherinnen und Besucher im Kurhaus Bad Bevensen. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.
Samstag, 3. Oktober, 15:00 Uhr Kurhaus, Bad Bevensen Flutes & Drums lädt zum Konzert
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