Exklusiv & Schön - der Markt für Kunst, Handwerk und Design

Samstag, 11. bis Sonntag, 12.Oktober / Kurhaus Bad Bevensen

Buntes Laub und goldene Oktobersonne sorgen für ein Ambiente, das so recht zum Herbstmarkt der Kunsthandwerker passt, der am 11. und 12. Oktober „Exklusiv & Schön“ im Kurhaus von Bad Bevensen stattfindet. Alle, die bereits auf der Suche nach weihnachtlichen Überraschungen für ihre Lieben sind oder sich selbst verwöhnen wollen, können sich hier inspirieren lassen. Geschenke, die als Unikat oder in kleiner Serie hergestellt wurden, sind immer etwas ganz Besonderes und oft sehr individuell auf die beschenkte Person zugeschnitten.

Rund 40 Künstler, Kunsthandwerker und Designer verwandeln das Kurhaus in eine bunte Ausstellungsfläche. An den Ständen werden Silber-, Gold- und Edelsteinschmuck, Taschen und Accessoires aus verschiedenen Materialien, bunte Keramik und Holzdesign, Wohnaccessoires wie Lampen und Kissen, Grafiken und Bilder, aber auch Fotografien, Skulpturen aus Metall oder Handgestricktes aus edler Wolle angeboten. Ergänzt wird die handgefertigte Ware durch handgesiedetes Seifen, leckere Chutneys und Marmeladen, Kekse oder Wurst und Käse.

Alle Künstler, Handwerker und Designer sind selbst anwesend und geben gern über ihre Produkte, die verwendeten Materialien und die Herstellung Auskunft.

Viele Geschenkideen, Dekoration für drinnen und draußen, Zauberhaftes für Groß und Klein, Nützliches und Spielerisches oder moderne und traditionelle Kostbarkeiten gibt es auf diesem Markt. Kurz: für jeden ist etwas dabei. Für alle, die sich für altes Handwerk interessieren, modernes Design und hochwertiges Material schätzen und regionale Produkte bevorzugen, ist ein Bummel über diesen Markt ein Muss.

Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse.

