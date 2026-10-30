Ein Musiker, sein sperriges Instrument und eine unerreichbare Liebe
Samstag, 9. Januar 2027, 17:00 Uhr Kurhaus, Bad Bevensen Neujahrsveranstaltung des Kulturvereins Bad Bevensen e.V.
Er ist Mitglied im Staatsorchester und sitzt am dritten Pult – zuverlässig, unauffällig und weit entfernt vom Glanz der Solisten. Mit seinem Kontrabass verbindet ihn eine verzweifelte Hassliebe. Das unförmige Instrument bestimmt seinen Alltag, seine Wohnung hat er schallisoliert, und eine Beziehung hatte er seit Jahren nicht mehr. Ausgerechnet an diesem Abend steht Wagners „Rheingold“ auf dem Programm – ein Werk, das er beinahe so sehr verabscheut wie Mozart.
Zwischen Selbstüberschätzung und Minderwertigkeitsgefühlen, scharfsinnigen Betrachtungen über den Orchesterbetrieb und der ernüchternden Erkenntnis der eigenen künstlerischen Bedeutungslosigkeit erzählt der Musiker von seinem Leben. Einen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch: Sarah, eine junge Mezzosopranistin an der Staatsoper. Sie hat ihn bisher zwar noch nicht wahrgenommen, doch mit einem gewagten Plan möchte er ihre Aufmerksamkeit gewinnen.
Patrick Süskinds „Der Kontrabass“ ist eine ebenso komische wie nachdenkliche Tragikomödie über Einsamkeit, unerfüllte Sehnsucht und die Suche nach Anerkennung. Der Theatermonolog gewährt zugleich einen entlarvenden Blick hinter die Kulissen des Musikbetriebs.
Mitglieder des Kulturvereins Bad Bevensen e. V. erhalten Tickets zum Preis von 15 Euro. Diese Karten sind ausschließlich an der Touristen Information und an der Abendkasse erhältlich und beinhalten ein Freigetränk in der Pause.
Robert Arnold ist Schauspieler und Regisseur mit langjähriger Bühnenerfahrung. Er studierte an der Hochschule für Musik und Theater Rostock und gastierte auf Tourneen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz. Von 2007 bis 2018 gehörte er zum Zimmertheater Tübingen. Nach seinem Engagement am Theater Ansbach, zuletzt als Schauspielleiter, wechselte er 2026 ins neu gegründete Ensemble des Scharoun Theaters Wolfsburg. Zudem arbeitet Arnold als Sprecher für arte und den SWR sowie für Synchronproduktionen, Film und Fernsehen.
Tickets sind in der Tourist-Information Bad Bevensen und bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.bad-bevensen.de erhältlich.
Ermäßigungen für Mitglieder des Kulturvereins erhalten Sie ausschließlich in der Tourist -Information im Kurhaus Bad Bevensen und an der Abendkasse und beinhalten ein Freigetränk. Ermäßigungen für Jugendliche erhalten Sie ausschließlich in der Tourist Information im Kurhaus Bad Bevensen. Personen mit einem GdB über 80 erhalten freien Eintritt für die Begleitperson unter Vorlage des Schwerbehindertenausweises in der Tourist Information im Kurhaus Bad Bevensen.