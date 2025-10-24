Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040222

Bad Bevensen Marketing GmbH Dahlenburger Str. 1 29549 Bad Bevensen, Deutschland http://www.bad-bevensen.de
Ansprechpartner:in Frau Nicole Bröckel +49 5821 9768334
Logo der Firma Bad Bevensen Marketing GmbH

Ein Konzert voller Herz, Rhythmus und Weihnachtszauber

Samstag, 13.Dezember, 20 Uhr / Dreikönigskirche, Bad Bevensen / Gospelchor Lüneburg

(lifePR) (Bad Bevensen, )
Im Dezember 2023 war der Gospelchor Lüneburg zuletzt in der wunderschönen Dreikönigskirche in Bad Bevensen zu Gast – ein Erlebnis, das bis heute in Erinnerung geblieben ist. Chorleiterin Joana Toader erinnert sich noch lebhaft an die lange Menschenschlange vor dem Eingang. „Was war das für eine unglaubliche Stimmung bei diesem Konzert!“

Nahezu 300 Besucherinnen und Besucher ließen sich damals von den mitreißenden Rhythmen, der kraftvollen Musik und der tiefen Emotionalität anstecken. Seitdem vergeht kaum eine Weihnachtstour ohne einen Stopp im Kurort – nach mehreren Auftritten im Kurhaus kehrt der Chor nun zurück an den Ort seines Debüts: in die festlich geschmückte Dreikönigskirche. Am Samstag, den 13. Dezember, um 20:00 Uhr, erwartet das Publikum ein mitreißendes Weihnachtskonzert, das Gänsehaut garantiert. Unter dem Motto „Jingle Bells & Gospel Magic“ erklingen neben traditionellen Gospels auch Weihnachtslieder aus aller Welt – unter anderem aus Rumänien, Polen und Schweden. Von rockig bis klassisch, a cappella bis poppig, balladesk bis soulig: Das Programm verspricht eine musikalische Reise voller Emotion und Vielfalt. Wo immer der Gospelchor Lüneburg auftritt, hinterlässt er ein begeistertes und beseeltes Publikum. Den Sängerinnen und Sängern ist die gesungene Botschaft des Gospels wichtiger als eine perfekt einstudierte Show. Freude, Spontanität und Leidenschaft stehen im Mittelpunkt – in jeder Probe und auf jeder Bühne.

Mit der positiven Ausstrahlung ihrer Chorleiterin Joana Toader, ihrer kraftvollen und gefühlvollen Stimme sowie ihrer beeindruckenden Musikalität begeistert der Chor nicht nur auf musikalischer Ebene, sondern berührt Menschen tief im Herzen.
Gerade in der Weihnachtszeit versprüht der Gospelchor Lüneburg einen unvergleichlichen Zauber, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

Lassen auch Sie sich mitreißen, berühren und begeistern – und stimmen Sie sich gemeinsam mit dem Gospelchor Lüneburg auf das Weihnachtsfest ein!

Begleitet von einer großartigen Live-Band. Gemeinsam sorgen Chor und Band für eine energiegeladene, herzerwärmende Atmosphäre, die den Kirchenraum mit Musik und Lebensfreude erfüllt.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.