Ein Konzert voller Herz, Rhythmus und Weihnachtszauber
Samstag, 13.Dezember, 20 Uhr / Dreikönigskirche, Bad Bevensen / Gospelchor Lüneburg
Nahezu 300 Besucherinnen und Besucher ließen sich damals von den mitreißenden Rhythmen, der kraftvollen Musik und der tiefen Emotionalität anstecken. Seitdem vergeht kaum eine Weihnachtstour ohne einen Stopp im Kurort – nach mehreren Auftritten im Kurhaus kehrt der Chor nun zurück an den Ort seines Debüts: in die festlich geschmückte Dreikönigskirche. Am Samstag, den 13. Dezember, um 20:00 Uhr, erwartet das Publikum ein mitreißendes Weihnachtskonzert, das Gänsehaut garantiert. Unter dem Motto „Jingle Bells & Gospel Magic“ erklingen neben traditionellen Gospels auch Weihnachtslieder aus aller Welt – unter anderem aus Rumänien, Polen und Schweden. Von rockig bis klassisch, a cappella bis poppig, balladesk bis soulig: Das Programm verspricht eine musikalische Reise voller Emotion und Vielfalt. Wo immer der Gospelchor Lüneburg auftritt, hinterlässt er ein begeistertes und beseeltes Publikum. Den Sängerinnen und Sängern ist die gesungene Botschaft des Gospels wichtiger als eine perfekt einstudierte Show. Freude, Spontanität und Leidenschaft stehen im Mittelpunkt – in jeder Probe und auf jeder Bühne.
Mit der positiven Ausstrahlung ihrer Chorleiterin Joana Toader, ihrer kraftvollen und gefühlvollen Stimme sowie ihrer beeindruckenden Musikalität begeistert der Chor nicht nur auf musikalischer Ebene, sondern berührt Menschen tief im Herzen.
Gerade in der Weihnachtszeit versprüht der Gospelchor Lüneburg einen unvergleichlichen Zauber, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.
Lassen auch Sie sich mitreißen, berühren und begeistern – und stimmen Sie sich gemeinsam mit dem Gospelchor Lüneburg auf das Weihnachtsfest ein!
Begleitet von einer großartigen Live-Band. Gemeinsam sorgen Chor und Band für eine energiegeladene, herzerwärmende Atmosphäre, die den Kirchenraum mit Musik und Lebensfreude erfüllt.
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.