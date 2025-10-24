Die zeitlose Magie der Musik
Freitag, 19. Dezember, 19:30 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen / 12 Tenöre, Songs of Eternity
Seit mehr als 15 Jahren begeistern sie ihr Publikum mit großen Stimmen, eindrucksvollen Choreografien, witzigem Entertainment und charmanten Moderationen auf ihren Konzerten in Europa, China, Japan und Südkorea. Nun sind sie mit ihrer neuen Show auf Tournee - ein musikalisches Erlebnis, das die Grenzen von Zeit und Raum sprengt!
Mit dem Motto SONGS OF ETERNITY entführen die 12 Ausnahmesänger das Publikum in eine Welt, in der Musik zu einem unsterblichen Begleiter wird. Die außergewöhnliche Show feiert ikonische Lieder, die über Generationen hinweg die Herzen der Menschen berührt haben. Von Klassikern der Popgeschichte über unvergessliche Balladen bis hin zu ergreifenden Hymnen der letzten Jahrzehnte – SONGS OF ETERNITY präsentiert eine sorgfältige Auswahl an Liedern, die mit ihrer Schönheit und Tiefe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ob in ruhigen Momenten der Besinnung oder in kraftvollen Höhepunkten der musikalischen Energie - diese Show verspricht, den Zuschauer in eine andere Dimension zu entführen, in der die Musik das einzige Maß für Zeit ist. Jede Performance ist eine Hommage an das Erbe der Musik, die uns durch unser Leben begleitet – von den ersten Melodien der Kindheit bis hin zu den Liedern, die uns als Erwachsene prägen.
Ein Abend, der in Erinnerung bleibt: Mit einer vielfältigen Besetzung aus internationalen Sängern, einer herausragenden Live-Band und einem beeindruckenden Bühnenbild wird jeder Song zu einem emotionalen Höhepunkt und einem Erlebnis, das über den Moment hinausgeht.
Lassen Sie sich von der Zeitlosigkeit der Musik verzaubern und seinen Sie live dabei, wenn es wieder heißt: „Ladies and Gentlemen, please welcome live to the Stage THE 12 TENORS!“
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.