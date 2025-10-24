Kontakt
Der Weihnachtmann und die Räuber

Sonntag, 21. Dezember, 15 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen / Bruckis Puppentheater

Es ist inzwischen schon eine schöne Tradition: Wenn Martin Bruck-Peters zur Weihnachtszeit ins Kurhaus Bad Bevensen kommt, warten große und kleine Zuschauer gespannt auf ein neues Abenteuer mit Kasper & Co.
Am Sonntag, den 21. Dezember, um 15:00 Uhr ist es wieder soweit – mit einem neuen, liebevoll gestalteten Puppenspiel voller Witz, Spannung und Herz.

Ein Weihnachtsmann in Not - Im aktuellen Stück hat der Weihnachtsmann ein Problem: Der Sack voller Geschenke ist schwer – und ausgerechnet jetzt hat er seinen Schlitten zu Hause vergessen! Professor Schlau rät ihm, den Sack bei Kaspers Großmutter abzustellen, doch die Räuber Löffelstiel und Besenstiel wittern ihre Chance und stehlen die Geschenke. Natürlich zögert Kasper nicht lange und macht sich mutig auf die Suche. Mit einem Tipp vom Raben Rudi und – ganz wichtig – mit der tatkräftigen Unterstützung der Kinder im Publikum gelingt es vielleicht, die Räuber zu überlisten und Weihnachten zu retten.

Theater mit Herz und Köpfchen. In den Stücken von Martin Bruck-Peters geht es immer um Themen, die Kinder verstehen und mitfühlen können. Kasper ist dabei ein Held mit Herz: mutig, fröhlich und voller Zuversicht – auch wenn der Weg zur Lösung manchmal schwierig ist. Nur gemeinsam mit seinen Freunden, Tieren und den Kindern im Publikum kann er das Abenteuer bestehen. Seit vielen Jahren begeistert der Puppenspieler sein Publikum im ganzen Landkreis Uelzen und darüber hinaus mit seinen selbst geschriebenen Geschichten, die stets mit viel Humor und einer guten Portion Lebensfreude erzählt werden.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
