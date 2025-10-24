Der Weihnachtmann und die Räuber
Sonntag, 21. Dezember, 15 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen / Bruckis Puppentheater
Am Sonntag, den 21. Dezember, um 15:00 Uhr ist es wieder soweit – mit einem neuen, liebevoll gestalteten Puppenspiel voller Witz, Spannung und Herz.
Ein Weihnachtsmann in Not - Im aktuellen Stück hat der Weihnachtsmann ein Problem: Der Sack voller Geschenke ist schwer – und ausgerechnet jetzt hat er seinen Schlitten zu Hause vergessen! Professor Schlau rät ihm, den Sack bei Kaspers Großmutter abzustellen, doch die Räuber Löffelstiel und Besenstiel wittern ihre Chance und stehlen die Geschenke. Natürlich zögert Kasper nicht lange und macht sich mutig auf die Suche. Mit einem Tipp vom Raben Rudi und – ganz wichtig – mit der tatkräftigen Unterstützung der Kinder im Publikum gelingt es vielleicht, die Räuber zu überlisten und Weihnachten zu retten.
Theater mit Herz und Köpfchen. In den Stücken von Martin Bruck-Peters geht es immer um Themen, die Kinder verstehen und mitfühlen können. Kasper ist dabei ein Held mit Herz: mutig, fröhlich und voller Zuversicht – auch wenn der Weg zur Lösung manchmal schwierig ist. Nur gemeinsam mit seinen Freunden, Tieren und den Kindern im Publikum kann er das Abenteuer bestehen. Seit vielen Jahren begeistert der Puppenspieler sein Publikum im ganzen Landkreis Uelzen und darüber hinaus mit seinen selbst geschriebenen Geschichten, die stets mit viel Humor und einer guten Portion Lebensfreude erzählt werden.
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.