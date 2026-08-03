Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1068992

Bad Bevensen Marketing GmbH Dahlenburger Str. 1 29549 Bad Bevensen, Deutschland http://www.bad-bevensen.de
Ansprechpartner:in Frau Nicole Bröckel +49 5821 9768334
Logo der Firma Bad Bevensen Marketing GmbH

DER MAGIER

Was passiert, wenn die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Illusion verschwimmen

(lifePR) (Bad Bevensen, )
Diese Frage wird zum zentralen Element in der neuen Live-Magic-Show von Christopher Köhler. Der Magier lädt das Publikum zu einer einzigartigen Reise ein, bei der die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Illusion kontinuierlich verschwimmen.Christopher Köhler beherrscht die Kunst, mit den Erwartungen des Publikums zu spielen und es in seinen Bann zu ziehen. Seine Show verspricht nicht nur magische Momente, sondern auch eine fesselnde Mischung aus extremen Stunts, schockierenden Elementen und begeisternden Illusionen. Köhler versteht es, die Zuschauer in Gänsehaut zu versetzen und beweist, dass Magie weitaus mehr Bass zu bieten hat. Rock´n´Magic eben! Laut, schnell und unfassbar!Die Bühne wird zur Arena des Unerklärlichen, wenn Köhler mit unglaublichen visuellen Close-up-Illusionen das Publikum verblüfft. Seine waghalsigen Entfesselungen im Houdini-Style und seine aberwitzigen spontanen Publikumsaktionen machen diese Show zu einem absoluten Must-see-Erlebnis!"Diese Show ist ein Feuerwerk aus Magie und unterschiedlichsten Emotionen. Ich möchte die Zuschauer herausfordern, ihre Sinne zu schärfen und die Grenzen ihrer Vorstellungskraft zu sprengen. In meiner Welt ist alles möglich", erklärt Christopher.„DER MAGIER“ verspricht nicht nur magische Unterhaltung, sondern auch eine einzigartige Mischung aus Nervenkitzel, Spannung und purem Staunen. Tauchen Sie ein in die Welt von Christopher Köhler und erleben Sie eine Show, die Ihre Vorstellungskraft auf die Probe stellt. Seien Sie bereit für einen Abend voller Überraschungen.Eine Veranstaltung der Bad Bevensen Marketing GmbH.Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.

Freitag, 18. September, 19:30 Uhr
Kurhaus Bad Bevensen
DER MAGIER

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.