Cara Citutan – Auch Männer haben Wechseljahre!

Sa, 18.Oktober – 19:30 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen - Eine Veranstaltung der SovD

Männer haben keine Midlife-Crisis, weil sie nie aus der Pubertät kommen? Stimmungsschwankungen gibt es nur bei Frauen? Von wegen! Wenn er sich die Haare färbt, in viel zu enge Jeans zwängt und jungen Frauen hinterherschaut, die gerade erst mit der Schule fertig sind – dann zeigt sich das wahre Wechselbad der Gefühle beim Mann ab 40.

Und wer bekommt all das zu spüren? Natürlich die Frauen. Genau darüber spricht und singt Cara Ciutan in ihrer neuen Show. Mit viel Humor, Selbstironie und jeder Menge Musik nimmt die Künstlerin die Eigenheiten des Mannes unter die Lupe – wissenschaftlich fundiert, aber mit einem Augenzwinkern.

Cara Ciutan ist Sängerin, Schauspielerin und Entertainerin, bekannt für ihre starke Bühnenpräsenz und ihre unverwechselbare Stimme. Sie stand bereits in großen Musicalproduktionen auf der Bühne, tourte mit internationalen Stars und begeistert seit einigen Jahren mit ihren eigenen Bühnenprogrammen. In „Der Mann und sein Wechselbad der Gefühle“ verbindet sie ihre Erfahrung aus Musik, Theater und Kabarett zu einem unterhaltsamen Abend, der gleichermaßen zum Lachen und Nachdenken anregt.

Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Programm voller Pointen, überraschender Erkenntnisse und charmanter Schlagfertigkeit freuen – ein garantiert humorvolles Erlebnis für Männer und Frauen gleichermaßen

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information im Kurhaus, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.bad-bevensen.de sowie an der Tageskasse erhältlich.

