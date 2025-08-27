Kontakt
Samstag, 25. Oktober, 19:30 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen / Blockbuster – Kino für die Ohren

(lifePR) (Bad Bevensen, )
Es ist ein Abend, der bereits jetzt verheißungsvoll klingt: Wenn das Blasorchester Bad Bevensen am Sonnabend, dem 25. Oktober, um 19:30 Uhr im Kurhaus Bad Bevensen aufspielt, darf sich das Publikum auf ein ganz besondere Musikmomente freuen.

Unter dem Titel „BBBlockbuster – Kino für die Ohren“ bringen die Musikerinnen und Musiker die großen Melodien der Filmgeschichte zu Gehör. Epische Klänge, legendäre Filme – von bewegenden Balladen bis zu imposanten Orchestersuiten – erklingen in prachtvoller Big Bandmusik und lassen die großen Leinwandmomente lebendig werden.

So wird das Kurhaus für einen Abend zum Kinosaal der besonderen Art: Wo sonst Bilder die Emotionen tragen, sind es hier die Noten, die Bilder entstehen lassen. Ein Konzertereignis, das Musik- wie Filmliebhaber gleichermaßen begeistert.

Das Blasorchester Bad Bevensen lädt ein, diesen festlichen Abend gemeinsam zu erleben. Karten sind über die bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.

