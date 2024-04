Bilderausstellungen im Wandelgang in Bad Bevensen

Unter dem Motto „Freude an Licht, Farbe und Natur“ stellen Antje Gilland, Grit Romey und Barbara Winter ihre Bilder vom 24. März bis 01. Juni im Wandelgang des Kurzentrums in Bad Bevensen aus.„Aquarell ist das schwierigste Medium, das es gibt“, heißt es immer wieder. Sind die Farben einmal auf dem Papier getrocknet – fälschlicherweise womöglich – können sie nicht mehr entfernt werden. Noch dazu haben Aquarellfarben oft ihren eigenen Kopf und entwickeln sich beim Trocknen anders als beabsichtigt. Das Medium so zu beherrschen, dass zufriedenstellende Werke entstehen, braucht Zeit.Antje Gilland, Grit Romey und Barbara Winter investieren diese Zeit, wann immer sie können, und haben sich im Lauf der Jahre eine bemerkenswerte Virtuosität mit dem Medium Aquarell erarbeitet. Die Künstlerinnen lieben die Aquarellmalerei mit allen Herausforderungen, die Aquarellfarben auf Papier mit sich bringen. Zu überlegen, wie ein Bild schrittweise anzugehen wäre, dann zu sehen, wie sich die transparenten Farben überdecken oder ineinanderfließen und sich beim Malen mit gestalterischen Überraschungen verblüffen zu lassen – die drei Frauen sind sich einig, dass dies das Höchste der malerischen Gefühle ist.Antje Gilland, Grit Romey und Barbara Winter verbindet auch die Freude an der Natur, die sich fast durchgängig als Thema ihrer Malerei präsentiert. Barbara Winter malt gern leckeres Essen, bevor sie es genießt. Grit Romey ist fasziniert von offenen norddeutschen Landschaften und Himmeln, und Antje Gilland gibt seit Jahren live und online Malkurse und malt am liebsten in der Natur. In dieser Ausstellung präsentieren die Malerinnen große und kleinformatige Werke, die bezaubern, zum Träumen anregen und Freude bringen sollen.Die Ausstellung im Wandelgang des Kurzentrums von Bad Bevensen beginnt am 24. März, endet am 01. Juni und ist täglich von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu sehen.Unter dem Motto „Rautenberg, fotografische Arbeiten“ stellt Uwe Rautenberg seine Bilder vom 02. Juni bis 13. Juli im Wandelgang des Kurzentrums in Bad Bevensen aus.Uwe Rautenberg beschäftigte sich 1975 erstmals mit dem Medium Fotografie, damals mit einer gebrauchten japanischen Spiegelreflex-Kamera.Es entstanden erste Dia-Serien, die der Künstler ab 1978 der Öffentlichkeit präsentierte. 1979 folgte die erste Ausstellung von Fotoarbeiten in den USA und 1981 die erste Einzel-Ausstellung in Hannover.Ein Kunststudium mit dem Schwerpunkt Bildhauerei und Fotografie in Hannover, unter anderem bei Heinrich Riebesehl, lehrte den Künstler noch genauer hinzuschauen und zu reflektieren.Seit 1991 ist Uwe Rautenberg im Bomann-Museum Celle, unter anderem als Fotograf, tätig. Bis 2018 übernimmt er die Leitung der Abteilung Bildung und Vermittlung. Nebenberuflich leitet der Künstler viele Fotoprojekte an der Volkshochschule Celle.1992 zeigte der Künstler seine Werke auf drei Foto-Ausstellungen in China. Weitere Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen folgten. (Letztes größeres Projekt siehe auch www.wasser-verbindet.eu Uwe Rautenberg sagt über seine Kunst: „Die Kamera ist eine willkommene Sehhilfe und Komplizin bei der Betrachtung der Welt mit anderen Augen. Bis heute ist mir die Begeisterung zu schauen, zu finden und die Freude über den Reichtum der Bilder geblieben.“Die Ausstellung im Wandelgang des Kurzentrums von Bad Bevensen beginnt am 02. Juni, endet am 13. Juli und ist täglich von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu sehen.