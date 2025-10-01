Bakterien, Viren, Pilze – Winzig, aber mächtig!
Gesundheitsvortrag mit Wolf Peter Weinert - Medizinische Seminare für Jedermann
Dienstag, 11. November, 19:00 Uhr
Kurhaus, Bad Bevensen
Gesundheitsvortrag mit Wolf Peter Weinert - Medizinische Seminare für Jedermann
Sie sind unsichtbar klein, doch ihre Wirkung ist riesig: Bakterien, Viren und Pilze begleiten uns tagtäglich – manchmal harmlos, oft gefährlich. Was sie gemeinsam haben, wissen Viele, doch ihre Unterschiede sind entscheidend für Diagnose und Therapie.
Warum wirken Antibiotika nur gegen Bakterien, nicht aber gegen Viren oder Pilze?
Warum muss nicht jedes Bakterium sofort mit einem Antibiotikum behandelt werden?
Fragen wie diese sorgen im Alltag häufig für Verwirrung – mit dramatischen Folgen: Immer mehr Antibiotika verlieren ihre Wirksamkeit. In Deutschland sterben inzwischen rund 50.000 Menschen pro Jahr im Zusammenhang mit Antibiotikaresistenzen – das sind 17-mal mehr Todesfälle als durch Autounfälle.
Auch die Behandlung von Virus- und Pilzinfektionen stellt die Medizin vor große Herausforderungen. Dabei geraten einfache, grundlegende Behandlungsmethoden, die jeder Mensch selbst anwenden kann, oft in Vergessenheit.
Der Bad Bevenser Hausarzt Wolf-Peter Weinert will genau hier ansetzen. Mit seinem Vortrag bringt er Licht ins Dunkel und zeigt auf, welche Stellschrauben jeder Einzelne bewegen kann – für mehr Klarheit, Eigenverantwortung und wirksame Prävention im Alltag.
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.