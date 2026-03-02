Kontakt
Bad Bevensen Marketing GmbH Dahlenburger Str. 1 29549 Bad Bevensen, Deutschland http://www.bad-bevensen.de
Ansprechpartner:in Frau Nicole Bröckel
An der Sonnenfalle im Kurpark Bad Bevensen

Ostereiersuche, Live-Musik und Kreativangebot für Kinder / Ostersonntag, 05. April, 12:30 Uhr

Ostertradition in der Natur 

Wenn im Kurpark Bad Bevensen der Frühling startet, wird es spannend: Die große Ostereiersuche steht an. Überall zwischen Bäumen, auf Wiesen und hinter Sträuchern sind bunte Eier und kleine Überraschungen versteckt. Wer genau hinschaut, entdeckt sie vielleicht zuerst. Mit wachen Augen und schnellen Schritten geht es quer durch den Park. Mal blitzt etwas hinter einem Baumstamm hervor, mal liegt ein Ei gut getarnt im Gras. Dabei zählt vor allem der Spaß am Suchen, Finden und Staunen.
Rund um die Ostereiersuche herrscht fröhliches Treiben. Live-Musik uns ein frühlingshaftes Bastelangebot zum Mitmachen ist geplant. Lachen, aufgeregte Rufe und glückliche Gesichter gehören an diesem Tag einfach dazu. Die Veranstaltung greift die Ostertradition auf und macht sie für Kinder spielerisch erlebbar.
Die Ostereiersuche im Kurpark Bad Bevensen ist ein fröhlicher Start in die warme Jahreszeit – voller Bewegung, bunter Farben und jeder Menge Entdeckerlust.
Die Ostereiersuche ist eine Veranstaltung der Bad Bevensen Marketing GmbH.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

