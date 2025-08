Absage: Jazz-Frühstück auf dem Kirchplatz

Sonntag, 03.August

Kirchplatz, Bad Bevensen

Absage Jazz Frühstück



wg. „Karl Heinz“- Jazz-Frühstück auf dem Kirchplatz abgesagt



Aufgrund des angekündigten Schlechtwetters durch das Tief „Karl-Heinz“ muss das geplante Jazz-Frühstück auf dem Bevenser Kirchplatz leider abgesagt werden.



Damit Musikliebhaber und Genießer trotzdem nicht auf dieses Sommer-Highlight verzichten müssen, wurde der Termin auf dem 14. September verlegt: Am Sonntag, 14. September 2025, lädt der Verein Bad Bevensen Wirtschaft und Tourismus e.V. wir erneut zu einem Open-Air -Frühstück ein – dann hoffentlich bei strahlendem Sommerwetter in entspannter Atmosphäre auf dem Kirchplatz.



Wir bedanken uns für das Verständnis und freuen uns darauf, gemeinsam mit allen Gästen am Ersatztermin einen fröhlichen Vormittag auf dem Kirchplatz zu erleben.

