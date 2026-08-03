8. AZ Firmenlauf und Bevenser City Lauf
Freitag, 4. September 2026, ab 16:00 Uhr Kirchplatz, Bad Bevensen / Treffpunkt für gute Laune, sportliche Leistung und jede Menge Spaß
Gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen, Freunden und Freundinnen und Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen wird gelaufen, angefeuert und gefeiert. Der Firmenlauf steht für Motivation, Gesundheit und Zusammenhalt – und setzt positive Impulse im Unternehmen. Der Start- und Zielbereich befindet sich auf dem Kirchplatz direkt vor der Kirche und bildet das Zentrum des sportlichen Events. Der 5,8 Kilometer lange Straßenlauf führt durch die Innenstadt und den Kurpark von Bad Bevensen. Aus Sicherheitsgründen sind Kinderwagen, Rollschuhe, Walking‑Stöcke, Fahrräder, Hunde o. ä. auf der Strecke nicht erlaubt. Zusätzlich wird eine 3,8 km lange Walking-Strecke angeboten.
Der Veranstaltungstag beginnt um 16:00 Uhr mit der Ausgabe der Startunterlagen am Info-Stand auf dem Kirchplatz. Um 18:00 Uhr fällt der erste Startschuss für die 1,3 km Distanz des Diana‑Klinik‑Schülerlaufs für die Jahrgänge 2013–2016 und um 18:15 Uhr folgen die Läufer aus den Jahrgängen 2017 – 2020. Direkt im Anschluss werden die Sieger des Schulklassen-Wettbewerbs und der Schülerläufe geehrt.
Um 18:50 Uhr heiß es dann: warm machen, für den Start des 8. AZ‑Firmen- und Jedermannslauf über eine Streckendistanz von 5,8 km. Gelaufen wird auf der Brückenstraße in Richtung Kurpark, entlang der Ilmenau über die Kruschendammbrücke zurück in Richtung Innenstadt.
Gleich im Anschluss starten die Walking-Teilnehmer um 19:05 Uhr. Ihre Strecke ist 3,8 km lang. Auf eine Zeiterfassung wird bei den Walkern verzichtet. Dabei sein ist hier das Motto.
Die Zeitmessung der Runner und Jogger erfolgt per Transponder, der in der Startnummer integriert ist, daher ist etwas Vorsicht geboten und die Rückgabe der Startnummern nach dem Lauf ist erforderlich.
Jedes Team kann sich vor dem Start im Startbereich fotografieren lassen. Die Fotos werden nach der Veranstaltung kostenlos online zur Verfügung gestellt.
Die Gewinner werden bei der Siegerehrung um 20 Uhr auf dem Kirchplatz geehrt.
Jede Firma startet als großes Team. Zur Ermittlung des Siegerteams werden die Zeiten der jeweils drei besten Läuferinnen und Läufer eines Unternehmens addiert, anschließend die der nächstbesten drei usw. Zusätzlich erfolgt eine Einzelwertung aller Teilnehmenden.
Ausgezeichnet werden die drei größten Firmenmannschaften, wobei die Nachmeldungen nicht wertungsrelevant sind, die drei schnellsten Firmenteams der Frauen und die drei schnellsten Firmenteams der Männer (je 3 Läufer).
Auch die schnellste weibliche Teilnehmerin und der schnellste männliche Teilnehmer werden ermittelt und geehrt.
Startberechtigt in der Firmenwertung sind ausschließlich fest angestellte Mitarbeitende eines Unternehmens oder einer Institution. Teilnehmen können alle Beschäftigten aus Unternehmen aller Branchen, Verwaltungen, Behörden, Institutionen und Vereinen sowie Einzelläufer. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre (Jahrgang 2012) und eingeladen sind Läuferinnen und Läufer vom Einsteiger bis zum Profi.
Damit die Läufer und Läuferinnen Umkleide- und Duschmöglichkeiten haben, stellt das Bevenser Freibad das Rosenbad seine aanitären Anlagen zur Verfügung. Es liegt nur etwa 300 m Fußweg vom Geschehen auf dem Kirchplatz entfernt. Dort sind auch ausreichend Parkplätze vorhanden.
Wer beim AZ-Firmenlauf mitlaufen möchte, kann sich online anmelden unter:
www.sv-rosche.de/anmeldungen. Anmeldeschluss ist der 21.08.2026 wobei Nachmeldungen bis eine Stunde vor dem Start möglich sind. Die Startgebühren liegen für Erwachsene bei 10,00 € und für Jugendliche bis 17 Jahre bei 7,00 €. Die Gebühr für die Teilnahme am Schülerlauf beträgt 3,00 €. Ab dem 01.08. werden die Startgebühren etwas höher sein.
Veranstalter des AZ-Firmenlaufs ist der Verein SV Rosche v. 1921 e.V. in enger Kooperation mit der Diana Klinik Bad Bevensen und wird unterstützt von der Bad Bevensen Marketing GmbH.