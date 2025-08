In eine besonders schöne Laufstrecke verwandelt sich am 05. September die Innenstadt und der Kurpark von Bad Bevensen. Beim 7. AZ-Firmenlauf und Bevenser City-Lauf heißt es wieder gemeinsam laufen, gemeinsam feiern!Start und Ziel ist der Kirchplatz im Herzen von Bad Bevensens. Zusammen mit euren Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, Sportgruppen und Dorfgemeinschaften werden in einer einzigartigen Atmosphäre Ziele erreicht und sportliche Erfolge gefeiert. Das fördert Gesundheit, Teamgeist und den Zusammenhalt. Mit der Teilnahme am 7. AZ-Firmenlauf wird ein positiver Impuls im Unternehmen ausgelöst und die Kollegen rücken als Team zusammen und erleben einen besonderen Moment gemeinsam. Der SV Rosche v. 1921 e.V. lädt in Kooperation mit der DianaKlinik und der Bad Bevensen Marketing GmbH Firmen und Unternehmen herzlich ein, sich an dieser beliebten Laufveranstaltung zu beteiligen. Neben den Firmenteams können auch Einzelstarter auf der 5,8 Kilometer Distanz durch Altstadt und Kurpark antreten. Jede Firma startet als ein großes Team. Um ein Siegerteam zu ermitteln, werden am Ende die Zeiten der drei besten Läuferinnen und Läufer eines Firmenteams addiert. Danach erfolgt eine Addition der nächstbesten drei Zeiten usw. Zusätzlich erfolgt eine Einzelwertung aller Läuferinnen bzw. Läufer. Die Zeitmessung erfolgt mit einem Transponder, der in der Startnummer eingebaut ist. Der Start des AZ-Firmenlaufs und Jedermannlaufs findet um 19:00 Uhr auf dem Kirchplatz in der Innenstadt statt. Die Gruppe der Walker starten im Anschluss an den Hauptlauf um 19:05 Uhr. Die Startnummern werden ab 16:30 Uhr ausgegeben. Um 18:50 Uhr gibt es ein gemeinsames Warm-Up für alle Teilnehmer. Der Schülerlauf startet bereits um 18:30 Uhr. Gegen 20:15 Uhr erfolgt die Siegerehrung – direkt nach dem Firmenlauf.Ob in der Gruppe oder allein –Erlebe die besondere Stimmung, wenn Bad Bevensen läuft!Anmeldung: Firmen, Vereine sowie Einzelstarter können sich online unter www.sv-rosche.de/anmeldungen registrieren.Veranstalter ist der SV Rosche v. 1921 e.V., Schulstraße 9, 29571 RoscheIn Kooperation mit der DianaKlinik und der Bad Bevensen Marketing GmbH. Weitere Infos: SV Rosche - AZ-Firmenlauf 2025 oder bei Herrn Ditmar Grote,Tel.: 05803-1364, Grote-Rosche@t-online.de