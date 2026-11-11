18. -20.12. Siebenstern Weihnachtsmarkt Bad Bevensen
Freitag, 18. bis Sonntag, 21. Dezember 2026
Kirchplatz Bad Bevensen
Siebenstern-Weihnachtsmarkt
Stimmungsvolle Adventstage auf dem Kirchplatz
Wenn Lichter zwischen den Holzhütten leuchten und der Duft von Glühwein über den Kirchplatz zieht, lädt der Siebenstern-Weihnachtsmarkt zum Einstimmen auf Weihnachten ein. Vom 18. bis 20. Dezember 2026 können Einheimische und Gäste vor der Dreikönigskirche in Bad Bevensen bummeln, Freunde treffen und das vierte Adventswochenende genießen. Organisiert wird der Markt vom Verein Bad Bevensen Wirtschaft und Tourismus e. V. in Kooperation mit der Bad Bevensen Marketing GmbH. Der besondere Blickfang ist der über vier Meter große Siebensternleuchter, der über dem Markt erstrahlt. Der traditionelle Siebenstern ist eng mit Bad Bevensen verbunden und sorgt auf dem Kirchplatz für festlichen Lichterglanz. Wo sich Besucher auf Stände mit Geschenkideen, regionalen Produkten, kulinarischen Angeboten und ein musikalisches Rahmenprogramm freuen dürfen. Für die kleinen Gäste dreht sich ein Kinderkarussell und am Sonntag kommt der auch Weihnachtsmann.
An Ständen gibt es unter anderem Holzspielzeuge, Imkerhonig, Schmuck, Kerzen und Geschenkartikel zu entdecken. Wer noch eine Aufmerksamkeit für seine Liebsten sucht, findet hier Anregungen und kann sich beim abwechslungsreichen Musikprogramm in aller Ruhe umsehen. Dazu gibt es Glühwein, heiße Getränke sowie herzhafte Spezialitäten wie Langosch, Chili con Carne und Schmalzbrote und andere beliebte Imbissklassiker.
Der feierliche Auftakt des Siebenstern-Weihnachtsmarkts findet am Freitag, 18. Dezember, um 17:30 Uhr statt. Mit der Eröffnung beginnt ein Adventswochenende, das Raum für Begegnungen, gemütliche Gespräche und gemeinsame Vorfreude auf Weihnachten bietet.
Am Samstag, 19. Dezember, öffnet der Markt um 11:00 Uhr. Ob beim Stöbern an den Ständen, bei einer Fahrt mit dem Kinderkarussell oder bei einem heißen Getränk mit Freunden und Familie: Auf dem Kirchplatz lässt sich der Advent entspannt genießen.
Auch am Sonntag, 20. Dezember, beginnt das Marktgeschehen um 11 Uhr. Am Nachmittag schaut der Weihnachtsmann vorbei und bringt kleine Geschenke mit.
Eine zusätzliche Gelegenheit zum Geschenkekauf bietet das Einkaufvergnügen, zu dem die Bevenser Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 17 Uhr einladen. So lässt sich der Besuch auf dem Siebenstern-Weihnachtsmarkt mit einem gemütlichen Stadtbummel verbinden.
Die Einzelheiten zum Rahmenprogramm sowie alle Termine und Öffnungszeiten werden auf www.bad-bevensen.de bekannt gegeben.
Öffnungszeiten & Programm:
Freitag, 18. Dezember, geöffnet von 17:30 bis 21:00 Uhr:
17:30 Uhr Eröffnung mit Ansprachen: Bürgermeister, Pastor
17:30 Uhr bis 20: 00 Uhr Live-Musik von Jörg Bobrik
Erlebt Jörg Bobrik mit Gesang und Gitarre – zwischen Folk, Blues, Americana und weihnachtlichen Klängen. Freut euch auf Songs von Neil Young, den Beatles, und eigenen Liedern und Gitarrenstücken. Eine musikalische Auszeit voller Liebe, Sehnsucht und Geborgenheit – zum Genießen und Innehalten im Advent.
Samstag, 19. Dezember, geöffnet von 11:00 bis 21:00 Uhr:
15:00 bis 16:30 Uhr Live-Musik von Charly & David
„live auf dem Bämser Weihnachtsmarkt!“
Markante Gitarrenklänge und harmonischer Gesang laden zum Mitsingen und Verweilen ein. Von „Oh, Pretty Woman“ über moderne deutsche Klassiker bis zu klassischen Weihnachtsliedern – es ist für alle was dabei.
17:00-18:30 Uhr Live-Musik von Mic Noise
Der Sänger und Gitarrist begeistert mit handgemachter Musik zwischen Folk, Country und Pop!
Eigene Songs treffen auf persönliche Interpretationen bekannter Stücke – zum Zuhören und Wiederentdecken.
Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es eine musikalische Auszeit voller besonderer Klangmomente!
19:00 Uhr, Konzert in der Dreikönigskirche mit dem Gospelchor Lüneburg. Mit mitreißenden Gospels, amerikanischen Weihnachtssongs und einer großartiger Live-Band – ein Adventsabend voller Klang, Wärme und Lebensfreude. Einlass 18:30 Uhr
Sonntag, 21. Dezember, geöffnet von 11:00 bis 17:00 Uhr:
13:00 bis 17:00 Uhr, Einkaufsvergnügen in der Bevenser Innenstadt
15:00 Uhr, der Weihnachtsmann kommt
15:00 Uhr, Live-Musik vom Blasorchester Bad Bevensen
Das junge Blasorchester Bad Bevensen begeistert das ganze Jahr über mit ihrer mitreißenden Mischung aus Schlagzeug-, Holz- und Blechbläsermusik. Ob bei Jubiläen, Dorffesten oder Konzerten – die abwechslungsreichen Melodien schaffen eine stimmungsvolle und emotionale Atmosphäre, die das Publikum in ihren Bann zieht.
Auf dem Siebensternweihnachtsmarkt begleiten die Spielleute, unter der Leitung von Markus Nettelbeck, ihre Zuhörer musikalisch durch die Vorweihnachtszeit.
17:00 Uhr, Siebensterngottesdienst, Dreikönigskirche