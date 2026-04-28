Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1058969

Bad Bevensen Marketing GmbH Dahlenburger Str. 1 29549 Bad Bevensen, Deutschland http://www.bad-bevensen.de
Ansprechpartner:in Frau Nicole Bröckel +49 5821 9768334
Logo der Firma Bad Bevensen Marketing GmbH

12. Juni, 19:00 Uhr: Kurhaus, Bad Bevensen / Filmvorführung Oper Dido & Aeneas

Oper von Henry Purcell mit Le Poème Harmonique

(lifePR) (Bad Bevensen, )
Als zweite Auftaktveranstaltung für die TAGE ALTER MUSIK MEDINGEN – TAMM, die vom 18.- 21.06.2026 im Kloster Medingen stattfinden, lädt der Kulturverein Bad Bevensen e.V. am Freitag, den 12. Juni, im Kurhaus Bad Bevensen zu einer Filmvorführung der Oper „Dido & Aeneas“ von Henry Purcell ein – einer Aufzeichnung der 2014 in Rouen aufgeführten Produktion unter der Leitung von Vincent Dumestre.

Die Oper „Dido & Aeneas“ von Henry Purcell ist ein bedeutendes Werk der barocken Musiktheatergeschichte und erzählt die tragische Liebesgeschichte zwischen Dido, der Königin von Karthago, und Aeneas, dem trojanischen Prinzen, sowie die Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Purcell, der als Meister der barocken Form gilt, kennzeichnete die Musik durch seine Tonmalerei und den Einsatz von Dissonanzen. Die Oper ist für ihre klare Handlung und die emotionale Tiefe der Charaktere bekannt, die musikalisch ausgedrückt werden. Die Uraufführung fand 1688 oder 1689 statt.

In dem gezeigten Film ist die Aufführung des französischen Musikensembles Le Poème Harmonique aus dem Jahr 2014 in Rouen zu sehen.

Als weitere Einstimmung auf die Tage Alter Musik Medingen vom 18. bis 21. Juni 2026 lädt der künstlerische Leiter, Prof. Peter Holtslag, in das Kurhaus Bad Bevensen ein. Neben dem Kloster Medingen ist die Bad Bevensen Marketing GmbH Mitorganisator und Teil der Kooperation mit dem Kulturverein Bad Bevensen e.V.

Die Veranstaltung dient als Einführung in das Festival und ist kostenfrei.

Weitere Infos finden Sie unter: Tage Alter Musik Medingen - TAMM | Veranstaltungshighlight im Kloster

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.