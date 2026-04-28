12. Juni, 19:00 Uhr: Kurhaus, Bad Bevensen / Filmvorführung Oper Dido & Aeneas
Oper von Henry Purcell mit Le Poème Harmonique
Die Oper „Dido & Aeneas“ von Henry Purcell ist ein bedeutendes Werk der barocken Musiktheatergeschichte und erzählt die tragische Liebesgeschichte zwischen Dido, der Königin von Karthago, und Aeneas, dem trojanischen Prinzen, sowie die Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Purcell, der als Meister der barocken Form gilt, kennzeichnete die Musik durch seine Tonmalerei und den Einsatz von Dissonanzen. Die Oper ist für ihre klare Handlung und die emotionale Tiefe der Charaktere bekannt, die musikalisch ausgedrückt werden. Die Uraufführung fand 1688 oder 1689 statt.
In dem gezeigten Film ist die Aufführung des französischen Musikensembles Le Poème Harmonique aus dem Jahr 2014 in Rouen zu sehen.
Als weitere Einstimmung auf die Tage Alter Musik Medingen vom 18. bis 21. Juni 2026 lädt der künstlerische Leiter, Prof. Peter Holtslag, in das Kurhaus Bad Bevensen ein. Neben dem Kloster Medingen ist die Bad Bevensen Marketing GmbH Mitorganisator und Teil der Kooperation mit dem Kulturverein Bad Bevensen e.V.
Die Veranstaltung dient als Einführung in das Festival und ist kostenfrei.
Weitere Infos finden Sie unter: Tage Alter Musik Medingen - TAMM | Veranstaltungshighlight im Kloster