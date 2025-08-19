backup jobs agency und Effy Jewelry starten exklusive Kooperation für Retail-Karrieren an Bord von Luxus-Kreuzfahrtschiffen
Premiere auf der Karrieremesse ŠANCE in Prag am 16. Oktober 2025
Die Kooperation wird erstmals öffentlich auf der Karrieremesse ŠANCE an der Universität für Wirtschaft und Business in Prag vorgestellt. Am 16. Oktober 2025 präsentieren sich Effy Jewelry und backup jobs agency gemeinsam vor mehr als 15.000 Studierenden und Absolventen, die zu den größten und bedeutendsten Karrieremessen Mitteleuropas zählt.
Attraktive Karrieremöglichkeiten im internationalen RetailIm Rahmen der Kooperation werden Bewerberinnen und Bewerbern exklusive Positionen angeboten – unter anderem als Jewelry Associate, Retail Sales Associate, Retail Supervisor, Retail Ambassador und Port Shopping Expert. Neben einem internationalen Arbeitsumfeld und attraktiven Verdienstmöglichkeiten erwartet die Crew an Bord eine außergewöhnliche Kombination aus Karriere, Reisen und Lifestyle.
Stimmen zur Kooperation: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Effy Jewelry neue Talente für die faszinierende Welt des Kreuzfahrt-Retail zu gewinnen. Gerade zentraleuropäische Bewerber bringen hervorragende Sprachkenntnisse, Serviceorientierung und internationale Mobilität mit – ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere an Bord,“ sagt Stefan Liebig, Gründer und Geschäftsführer von backup jobs agency.
Yana Lebed, Manager Global Talent Acquisition bei Effy Jewelry, ergänzt: „Mit backup jobs agency haben wir einen starken Partner gefunden, der die Märkte in Deutschland und Zentraleuropa bestens kennt. Gemeinsam wollen wir Kandidaten die Chance geben, Teil einer globalen Marke in einem exklusiven Umfeld zu werden.“
Über Effy Jewelry
Effy Jewelry ist eine international renommierte Schmuckmarke, bekannt für luxuriöse Designs, höchste Qualität und ein weltweites Retail-Netzwerk. Besonders auf Kreuzfahrtschiffen ist Effy mit exklusiven Shops vertreten und bietet Gästen einzigartige Einkaufserlebnisse auf hoher See.
Über backup jobs agency
Die in der Slowakei ansässige backup jobs agency s.r.o. ist eine spezialisierte Personalvermittlung mit Fokus auf Hotellerie, Gastronomie und Kreuzfahrt. Mit starker Vernetzung in Deutschland, Österreich und Zentraleuropa unterstützt das Unternehmen führende internationale Arbeitgeber bei der Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte.
Erstes Event: ŠANCE Job Fair – Prag
Datum: 16. Oktober 2025
Ort: Universität für Wirtschaft und Business, Prag