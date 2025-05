Der anhaltende Fachkräftemangel bringt kleine Betriebe in Deutschland und Österreich zunehmend in Bedrängnis. Besonders im Tourismus, in der Hotellerie und im Gastgewerbe fehlen verlässliche Mitarbeiter für einfache, aber zentrale Positionen – von der Zimmerdame bis zur Küchenhilfe.Gleichzeitig wird es für kleinere Familienbetriebe immer schwieriger, im dynamischen Bewerbermarkt sichtbar zu bleiben: Online-Plattformen, Social Media, sprachliche Barrieren und fehlende Zeit für aktives Recruiting machen die Suche zur Dauerbelastung., spezialisiert auf Personalvermittlung im Tourismus, hat auf diese Entwicklung reagiert und präsentiert ein neues, leicht zugängliches Produkt:Mit „Recruiting Light“ bietet backup jobs agency eine maßgeschneiderte Recruiting-Lösung für kleinere Hotels, Gasthöfe und Pensionen, die, aber trotzdem regelmäßig nach Saisonkräften oder Fachpersonal suchen müssen.✔️– keine komplizierten Prozesse, kein Personalaufwand im Betrieb✔️– transparente Preise, feste Ansprechpartner, EU-weit geprüfte Bewerber✔️– Recruiting als Service mit saisonalen oder jährlichen Pauschalen„Viele Betriebe haben die richtigen Werte und ein tolles Umfeld – aber keine Kapazität, passende Leute zu finden. Genau dort wollen wir mit Recruiting Light helfen: unkompliziert, menschlich, und auf Augenhöhe“, erklärt Stefan Liebig, Gründer von backup jobs agency.In Deutschland fehlen laut aktuellen IHK-Zahlen über, in Österreich meldet dieallein in der Tourismusbranche. Besonders betroffen: familiengeführte Häuser im ländlichen Raum – also dort, wo persönliche Betreuung eigentlich an erster Stelle steht.Mit „Recruiting Light“ soll der Zugang zu qualifizierten Saison- und Fachkräften wieder einfacher werden –, aber auch? Prievidza & Ronneburg? stefan.liebig@backup-jobs.com? Instagram & LinkedIn: @backupjobsagency