Winterblues 2026? Kreuzfahrt-Jobs mit Sonne statt Schnee – Deutschsprachige Fachkräfte für Costa, TUI Cruises und Hapag-Lloyd gesucht

Im Fokus stehen Service-, Küchen-, Rezeptions- und Gästebetreuungspositionen – sowohl für Berufseinsteiger als auch für erfahrene Fachkräfte aus Gastronomie, Hotellerie und Tourismus.
Kreuzfahrt Jobs 2026: Hoher Bedarf an deutschsprachigen Bewerbern
Der Bedarf an qualifizierten, deutschsprachigen Crewmitgliedern ist aktuell besonders hoch. Gesucht werden unter anderem:
- Chef de Rang / Restaurantfachkräfte m/wd/
- Barkeeper & Bar Supervisor m/w/d
- Köche aller Positionen (Commis bis Chef de Partie) m/w/d
- Rezeptionisten / Guest Service Mitarbeiter m/w/d
- Housekeeping & Stateroom Steward(ess) m/w/d
- Nachwuchsführungskräfte im Hotelbereich m/w/d
- Animateure/ Kinderbetreuer/innen m/w/d
Arbeiten auf einem Kreuzfahrtschiff: Mehr als nur ein Job
„Gerade in Zeiten von Winterblues und beruflicher Unsicherheit suchen viele Menschen nach echten Perspektiven“, erklärt Stefan Liebig, Gründer der spezialisierten Recruitingagentur backup jobs agency.
„Eine Tätigkeit auf einem Kreuzfahrtschiff verbindet internationale Erfahrung, berufliche Weiterentwicklung und persönliches Wachstum. Für viele ist es ein Wendepunkt im Lebenslauf.“
Liebig und sein Team begleiten Kandidatinnen und Kandidaten strukturiert durch den gesamten Bewerbungsprozess – von der ersten Beratung bis zur finalen Einschiffung.
Vorteile von Kreuzfahrt Jobs 2026
- Arbeiten und Reisen gleichzeitig
- Internationales Arbeitsumfeld mit über 40 Nationen
- Klare Karrierepfade und Trainingsprogramme
- Attraktive Vergütungsmodelle je nach Position
- Saisonverträge mit Perspektive auf langfristige Zusammenarbeit
Bewerbung für Kreuzfahrt Jobs – Direkt über backup jobs agency
Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie aus Mittel- und Osteuropa können sich direkt bei backup jobs agency melden.
Die Agentur ist spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in der internationalen Kreuzfahrtbranche und fungiert als zentraler Ansprechpartner für deutschsprachige Bewerber.
Jetzt bewerben für die Saison 2026:
E-Mail: info@backup-jobs.com
Web: www.backup-jobs.com
Tel: +421 917 504 102