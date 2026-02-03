Kontakt
backup jobs agency s.r.o.
Herr Stefan Liebig
Winterblues 2026? Kreuzfahrt-Jobs mit Sonne statt Schnee – Deutschsprachige Fachkräfte für Costa, TUI Cruises und Hapag-Lloyd gesucht

Während Europa weiterhin unter eisigen Temperaturen leidet und ein Ende des Winters vielerorts nicht absehbar ist, entstehen auf den Weltmeeren neue berufliche Perspektiven. Die internationalen Reedereien Costa Kreuzfahrten, TUI Cruises und Hapag-Lloyd Cruises suchen verstärkt deutschsprachige Talente für die Saison 2026.

Im Fokus stehen Service-, Küchen-, Rezeptions- und Gästebetreuungspositionen – sowohl für Berufseinsteiger als auch für erfahrene Fachkräfte aus Gastronomie, Hotellerie und Tourismus.

Kreuzfahrt Jobs 2026: Hoher Bedarf an deutschsprachigen Bewerbern

Der Bedarf an qualifizierten, deutschsprachigen Crewmitgliedern ist aktuell besonders hoch. Gesucht werden unter anderem:
  • Chef de Rang / Restaurantfachkräfte m/wd/
  • Barkeeper & Bar Supervisor m/w/d
  • Köche aller Positionen (Commis bis Chef de Partie) m/w/d
  • Rezeptionisten / Guest Service Mitarbeiter m/w/d
  • Housekeeping & Stateroom Steward(ess) m/w/d 
  • Nachwuchsführungskräfte im Hotelbereich m/w/d
  • Animateure/ Kinderbetreuer/innen m/w/d
Die Positionen bieten strukturierte Einarbeitung, internationale Einsatzgebiete (Mittelmeer, Karibik, Nordland, Expeditionsrouten) sowie klare Karriereperspektiven.

Arbeiten auf einem Kreuzfahrtschiff: Mehr als nur ein Job

„Gerade in Zeiten von Winterblues und beruflicher Unsicherheit suchen viele Menschen nach echten Perspektiven“, erklärt Stefan Liebig, Gründer der spezialisierten Recruitingagentur backup jobs agency.

„Eine Tätigkeit auf einem Kreuzfahrtschiff verbindet internationale Erfahrung, berufliche Weiterentwicklung und persönliches Wachstum. Für viele ist es ein Wendepunkt im Lebenslauf.“

Liebig und sein Team begleiten Kandidatinnen und Kandidaten strukturiert durch den gesamten Bewerbungsprozess – von der ersten Beratung bis zur finalen Einschiffung.

Vorteile von Kreuzfahrt Jobs 2026
  • Arbeiten und Reisen gleichzeitig
  • Internationales Arbeitsumfeld mit über 40 Nationen
  • Klare Karrierepfade und Trainingsprogramme
  • Attraktive Vergütungsmodelle je nach Position
  • Saisonverträge mit Perspektive auf langfristige Zusammenarbeit
Besonders gefragt sind Bewerber mit Deutsch- und Englischkenntnissen sowie Erfahrung im Gästeservice.

Bewerbung für Kreuzfahrt Jobs – Direkt über backup jobs agency

Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie aus Mittel- und Osteuropa können sich direkt bei backup jobs agency melden.

Die Agentur ist spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in der internationalen Kreuzfahrtbranche und fungiert als zentraler Ansprechpartner für deutschsprachige Bewerber.

Jetzt bewerben für die Saison 2026:
E-Mail: info@backup-jobs.com
Web: www.backup-jobs.com
Tel: +421 917 504 102

backup jobs agency s.r.o.

backup jobs agency s.r.o. ist eine international agierende Personalvermittlung mit Spezialisierung auf Positionen an Bord von Fluss- und Hochseekreuzfahrtschiffen weltweit. Seit der Gründung im Jahr 2012 unterstützt die Agentur Reedereien bei der Rekrutierung qualifizierter Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Gästeservice und Nautik.

Mit einem starken Netzwerk in der DACH-Region sowie in Mittel- und Osteuropa vermittelt backup jobs agency jährlich mehr als 500 Kandidatinnen und Kandidaten erfolgreich an internationale Kreuzfahrtunternehmen. Der Fokus liegt auf deutschsprachigen Talenten und einer strukturierten Begleitung des gesamten Bewerbungsprozesses – von der Vorauswahl bis zur Einschiffung.

Durch langjährige Branchenerfahrung, Marktkenntnis und persönliche Betreuung positioniert sich backup jobs agency als spezialisierter Recruiting-Partner für die internationale Kreuzfahrtindustrie.

