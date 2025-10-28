Kontakt
Saisonwechsel in der Hotellerie: Flusskreuzfahrt-Profis unterstützen Europas Hotels im Winter

Europas Hotels profitieren von der Erfahrung und Flexibilität ehemaliger Flusskreuzfahrt-Crews – backup jobs agency vermittelt motivierte Fachkräfte für die Wintersaison

Prievidza / Oktober 2025 – Wenn die Flusskreuzfahrt-Saison endet, beginnt an Land eine neue Chance: Zahlreiche erfahrene Crewmitglieder stehen derzeit für Einsätze in Hotels und Restaurants in ganz Europa zur Verfügung.

Die slowakisch-deutsche Personalagentur backup jobs agency s.r.o. verbindet Hoteliers und Gastronomen mit diesen bestens geschulten Fachkräften – schnell, unkompliziert und mit einem Fokus auf Qualität.

„Viele Betriebe suchen im Winter dringend motiviertes Personal, während gleichzeitig hunderte Crewmitglieder von Bord gehen und ihre Erfahrung an Land einbringen möchten“, erklärt Stefan Liebig, Gründer von backup jobs agency.„Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind durch den Bordalltag extrem belastbar, serviceorientiert und gewohnt, auf höchstem Niveau zu arbeiten – ein enormer Gewinn für jedes Hotelteam.“

Die Agentur, die seit über zehn Jahren Fachkräfte für internationale Reedereien wie Viking Cruises, Uniworld, Scylla oder sea chefs rekrutiert, sieht in diesem saisonalen Wechsel eine bislang unterschätzte Synergie zwischen Kreuzfahrt und Hotellerie.

„Wer in einer schwimmenden Hotelwelt erfolgreich war, bringt die besten Voraussetzungen für den Gästeservice an Land mit“, so Liebig weiter.Gerade für Betriebe in Ferienregionen oder Städtehotels, die im Winter zusätzliche Unterstützung benötigen, bietet sich diese Möglichkeit ideal an.

Aktuell stehen Bewerberinnen und Bewerber mit Erfahrung in den BereichenKüche, Service, Housekeeping, Rezeption und Management kurzfristig für temporäre Einsätze zur Verfügung – europaweit und mit sofortiger Einsatzbereitschaft.

backup jobs agency s.r.o.

Über backup jobs agency s.r.o.

Die Agentur mit Sitz in der Slowakei ist seit über zehn Jahren auf internationales Recruiting im Bereich Hotellerie, Gastronomie und Kreuzfahrt spezialisiert.
Zu den Partnern zählen führende Unternehmen wie Viking Cruises, River Advice, Scylla AG, Uniworld, Hapag-Lloyd Cruises und weitere.
Mit neuen Konzepten wie „Recruiting Light“ für kleinere Betriebe und saisonalen Personalpartnerschaften unterstützt backup jobs agency Arbeitgeber in ganz Europa dabei, schnell und effizient passende Mitarbeitende zu finden.

