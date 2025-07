„Recruiting Light“ bringt frischen Wind in den Personalmarkt für kleine Hotels und Gastronomiebetriebe

backup jobs agency s.r.o.

Die backup jobs agency s.r.o. ist eine spezialisierte Personalvermittlungsagentur mit Sitz in Bratislava, die seit über zehn Jahren Fachkräfte für die Flusskreuzfahrtbranche sowie die Hotellerie und Gastronomie in Zentraleuropa vermittelt.



Mit einem starken Fokus auf europäische Bewerber:innen aus Deutschland, Österreich, der Slowakei, Tschechien und anderen EU-Ländern unterstützt das Unternehmen Reedereien, Hotels und Gastronomiebetriebe bei der erfolgreichen Besetzung offener Positionen – vom Housekeeping bis zum Hotelmanager.



Neben maßgeschneiderten Recruitinglösungen für Großkunden bietet die Agentur seit 2025 auch das Produkt „Recruiting Light – Einfach Personal finden.“ für kleinere Betriebe an. Ziel ist es, Personalgewinnung unkompliziert, bezahlbar und effektiv zu machen – auch ohne eigene HR-Abteilung.



Das Unternehmen legt besonderen Wert auf persönliche Betreuung, faire Kommunikation und langfristige Partnerschaften mit Kunden und Kandidat:innen.

