Next Stop: The World – EFFY Jewelry startet mit backup jobs agency neue Karriere-Offensive für Verkaufstalente

Starte deine Retail-Karriere auf Kreuzfahrtschiffen mit EFFY Jewelry & backup jobs agency – Luxus-Schmuck verkaufen, internationale Gäste beraten & die Welt entdecken. Jetzt bewerben!

Von München bis Wien, von Berlin bis Zürich: Wer Lust auf eine Karriere im internationalen Retail hat, kann jetzt mit EFFY Jewelry die Weltmeere erobern – supported by backup jobs agency.

Wer sagt, dass Karriere nur im Büro stattfindet?
EFFY Jewelry – eine der bekanntesten Schmuckmarken an Bord internationaler Kreuzfahrtschiffe – sucht gemeinsam mit der backup jobs agency junge Verkaufstalente aus dem deutschsprachigen Raum.

Das Angebot:
  • Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
  • Schmuckstücke verkaufen, die Geschichten erzählen.
  • Leben & Karriere auf den schönsten Kreuzfahrtrouten der Welt.
Stefan Liebig, Gründer von backup jobs agency, bringt es auf den Punkt:
„Wir wollen Kandidaten, die Lust auf Abenteuer, internationale Gäste und echten Lifestyle haben. Klassische Verkäufer:innen, die bereit sind, ihren Job neu zu denken – nicht im Shopping-Center, sondern auf den Weltmeeren.“

EFFY Jewelry steht für luxuriöses Design und Retail-Erlebnis auf höchstem Niveau. backup jobs agency sorgt dafür, dass die passenden Persönlichkeiten an Bord kommen: motiviert, serviceorientiert und mit echter Begeisterung für Schmuck und Menschen.

Wen wir suchen:
  • Verkaufstalente mit Deutsch- und guten Englischkenntnissen
  • Retail-Profis, die neue Horizonte entdecken wollen
  • Quereinsteiger:innen mit Leidenschaft für Schmuck und Lifestyle
Was wir bieten:
  • Fixe Grundgehälter + attraktive Provisionen
  • Doppelkabinen an Bord 
  • Internationale Teams & Trainings
  • Die Chance, in wenigen Monaten mehr von der Welt zu sehen, als andere in Jahren
Call-to-Action:
Klingt nach deinem nächsten Karriere-Move?
Dann bewirb dich jetzt bei backup jobs agency:
info@backup-jobs.com, www.backup-jobs.com/de

backup jobs agency s.r.o.

Die backup jobs agency s.r.o. ist seit 2012 auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in Hotellerie, Gastronomie und Kreuzfahrt spezialisiert. Von ihrem Standort in der Slowakei aus unterstützt die Agentur internationale Unternehmen bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern aus dem deutschsprachigen Raum und Zentraleuropa.

Zum Kundenportfolio gehören führende Reedereien wie Viking Cruises, Uniworld, A-ROSA, Scylla, sea chefs sowie namhafte Hotels und Resorts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben klassischem Recruiting entwickelt backup jobs agency innovative Konzepte wie Recruiting Light für kleinere Betriebe sowie Employer-Branding-Formate zur nachhaltigen Stärkung der Arbeitgebermarke.

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung, exzellentem Netzwerk und dem Anspruch, ehrlich, transparent und lösungsorientiert zu arbeiten, zählt backup jobs agency heute zu den anerkannten Spezialisten für Recruiting in Hospitality & Cruise.

