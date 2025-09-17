Next Stop: The World – EFFY Jewelry startet mit backup jobs agency neue Karriere-Offensive für Verkaufstalente

Wer sagt, dass Karriere nur im Büro stattfindet?
EFFY Jewelry – eine der bekanntesten Schmuckmarken an Bord internationaler Kreuzfahrtschiffe – sucht gemeinsam mit der backup jobs agency junge Verkaufstalente aus dem deutschsprachigen Raum.
Das Angebot:
- Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
- Schmuckstücke verkaufen, die Geschichten erzählen.
- Leben & Karriere auf den schönsten Kreuzfahrtrouten der Welt.
„Wir wollen Kandidaten, die Lust auf Abenteuer, internationale Gäste und echten Lifestyle haben. Klassische Verkäufer:innen, die bereit sind, ihren Job neu zu denken – nicht im Shopping-Center, sondern auf den Weltmeeren.“
EFFY Jewelry steht für luxuriöses Design und Retail-Erlebnis auf höchstem Niveau. backup jobs agency sorgt dafür, dass die passenden Persönlichkeiten an Bord kommen: motiviert, serviceorientiert und mit echter Begeisterung für Schmuck und Menschen.
Wen wir suchen:
- Verkaufstalente mit Deutsch- und guten Englischkenntnissen
- Retail-Profis, die neue Horizonte entdecken wollen
- Quereinsteiger:innen mit Leidenschaft für Schmuck und Lifestyle
- Fixe Grundgehälter + attraktive Provisionen
- Doppelkabinen an Bord
- Internationale Teams & Trainings
- Die Chance, in wenigen Monaten mehr von der Welt zu sehen, als andere in Jahren
Klingt nach deinem nächsten Karriere-Move?
Dann bewirb dich jetzt bei backup jobs agency:
info@backup-jobs.com, www.backup-jobs.com/de