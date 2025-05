Kreuzfahrt im Aufschwung: 2025 bringt Rekordzahlen und neue Karrierechancen auf See

internationale Teams und exklusive Reiserouten

Bezahlung über Branchendurchschnitt

Einsätze auf hochmodernen Premium- oder Expeditionsschiffen

kostenfreie Anreise, Unterkunft, Verpflegung & Internet

Die Kreuzfahrtbranche boomt wieder: Laut dem jüngst veröffentlichten Bericht des internationalen Kreuzfahrtverbands CLIA reisten 2024 weltweit über 34,6 Millionen Passagiere auf Hochseeschiffen – ein Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr. Bis 2028 wird ein weiterer Zuwachs auf rund 42 Millionen Gäste prognostiziert.Auch im deutschsprachigen Raum nimmt das Interesse an Seereisen deutlich zu, wie u. a. die Tagesschau in ihrer Berichterstattung bestätigt. Besonders sticht dabei der Trend zur Premium- und Luxuskreuzfahrt hervor – mit Hapag-Lloyd Cruises als Paradebeispiel für deutsche Qualität auf See.Damit steigen nicht nur die Buchungszahlen, sondern auch die Jobchancen für Crewmitglieder. Besonders gefragt:in den Bereichen Küche, Service, Bar und Verkauf (Shops)."Wir bemerken einen deutlichen Anstieg an Anfragen für qualifizierte Köch:innen, Servicekräfte, Barkeeper:innen sowie Verkaufspersonal – sowohl für Hochsee- als auch für Flusskreuzfahrten", erklärt Stefan Liebig, CEO der backup jobs agency.Als spezialisierte Vermittlungsagentur für die Kreuzfahrtbranche begleitet backup jobs agency seit über 13 Jahren europäische Fachkräfte auf ihrem Weg an Bord. Aktuell wird für namhafte Partner wieoderrekrutiert.Interessierte können sich direkt über www.backup-jobs.com/de bewerben oder auf den Social-Media-Kanälen der Agentur vernetzen.