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backup jobs agency s.r.o. Gustava Sveniho 2794/8b 97101 Prievidza, Slowakei https://www.backup-jobs.com/de
Ansprechpartner:in Herr Stefan Liebig +421 917 504 102
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Die meisten Bewerbungen scheitern nicht an Erfahrung - sondern an Details

backup jobs erweitert Karriereservices auf Basis von mehr als 14 Jahren internationaler Recruiting-Erfahrung

(lifePR) (Prievidza / Bratislava, )
Viele Bewerber verfügen heute über gute Berufserfahrung – und erhalten trotzdem keine Einladung zum Vorstellungsgespräch.

Die Gründe dafür liegen laut der internationalen Personalvermittlung backup jobs agency oft nicht in fehlender Qualifikation, sondern in vermeidbaren Fehlern innerhalb der Bewerbung.

„Wir sehen täglich Bewerbungen von motivierten Kandidaten, die sich durch kleine Details selbst Chancen verbauen“, erklärt Stefan Liebig, Recruiter und Geschäftsführer der backup jobs agency. „Gerade im internationalen Recruiting entscheiden häufig die ersten Sekunden darüber, ob ein Lebenslauf weiter geprüft wird oder nicht.“

Aus mehr als 14 Jahren praktischer Erfahrung im internationalen Hospitality- und Kreuzfahrtrecruiting hat die Agentur nun neue Karriereservices entwickelt. Ziel ist es, Bewerbern praxisnahe Unterstützung zu bieten – basierend auf realen Recruitingprozessen und nicht auf theoretischen Standardtipps.

Zu den häufigsten Fehlern in Bewerbungen gehören laut backup jobs agency:
  • zu lange und unübersichtliche Lebensläufe
  • fehlende Angaben zu Berufserfahrung und Tätigkeiten
  • unvollständige oder fehlerhafte Kontaktdaten
  • schwache oder unprofessionelle Bewerbungs-E-Mails
  • ungeeignete oder unprofessionelle Bewerbungsfotos
Besonders junge Menschen hätten oft wenig praktische Erfahrung mit professionellen Bewerbungen. Gleichzeitig beobachte man auch bei erfahrenen Fach- und Führungskräften regelmäßig Lebensläufe, die vorhandene Erfahrung nicht klar genug strukturieren oder wichtige Informationen nicht effizient darstellen.

Die neuen Karriereservices der backup jobs agency umfassen unter anderem:
  • einen praktischen PDF-Leitfaden für die Jobsuche im Ausland
  • professionelle Unterstützung bei Lebenslauf und Bewerbungs-E-Mail
  • persönliche Analyse und Online-Beratung
  • Interviewvorbereitung und Recruiter-Tipps aus der Praxis
  • Unterstützung für Bewerbungen im internationalen Umfeld
Die Inhalte basieren auf langjähriger Erfahrung in der Vermittlung von Kandidaten an führende Flusskreuzfahrtunternehmen, internationale Hochseekreuzfahrtunternehmen sowie Hotels und touristische Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Unser Ziel ist keine theoretische Karriereberatung, sondern ehrliche und praxisnahe Unterstützung für Bewerber, die international arbeiten möchten“, so Liebig weiter.

Weitere Informationen:

Karriere Services:
https://www.backup-jobs.com/de/karriere-services

 

backup jobs agency s.r.o.

Die backup jobs agency s.r.o. ist eine international tätige Personalvermittlung mit Fokus auf Hotellerie, Gastronomie, Tourismus und Kreuzfahrtbranche. Seit mehr als 14 Jahren unterstützt das Unternehmen Bewerber und Arbeitgeber im internationalen Recruiting und vermittelt Fach- und Führungskräfte an führende Flusskreuzfahrtunternehmen, Hochseekreuzfahrtunternehmen sowie Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben klassischer Personalvermittlung bietet backup jobs agency mittlerweile auch praxisnahe Karriereservices, Bewerbungsberatung und Interviewvorbereitung für internationale Bewerbungen an.

Weitere Informationen:
www.backup-jobs.com

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