Der Arbeitsmarkt 2026 in Hotellerie & Tourismus: Warum Unternehmen neue Einblicke statt weiterer Recruiting-Versprechen brauchen

Von Stefan Liebig, backup jobs agency s.r.o.

Der Arbeitsmarkt in Hotellerie und Tourismus wird 2026 häufig falsch gelesen. Während Betriebe steigenden Aufwand im Recruiting beklagen, wird das veränderte Entscheidungsverhalten von Kandidatinnen und Kandidaten oft nur unzureichend berücksichtigt. Die Folge sind Maßnahmen mit hoher Sichtbarkeit, aber begrenzter Wirkung.

Diese Diskrepanz zeigt sich seit Jahren in der operativen Praxis – insbesondere im internationalen Recruiting.

Vom Bewerbermarkt zur bewussten Entscheidung

Der klassische Gedanke, dass offene Stellen automatisch auf ausreichende Nachfrage treffen, greift nicht mehr. Berufserfahrene Kandidaten agieren heute selektiv. Sie vergleichen Angebote, Prozesse und Rahmenbedingungen – häufig bevor sie überhaupt eine Bewerbung in Betracht ziehen.

Zentrale Fragen sind dabei:
    Wie realistisch ist die Position im Marktvergleich?
    Wie klar ist der Prozess strukturiert?
    Wie verbindlich agiert der Arbeitgeber im Auswahlverfahren?
Bleiben diese Fragen unbeantwortet, sinkt nicht nur die Erfolgsquote – häufig kommt es gar nicht erst zur Teilnahme am Prozess.

Warum reine Sichtbarkeit an Wirkung verliert

In vielen Unternehmen wird weiterhin davon ausgegangen, dass Reichweite automatisch zu passenden Bewerbungen führt. In der Praxis zeigt sich jedoch: Je internationaler und fragmentierter der Arbeitsmarkt, desto größer wird der Bedarf an Einordnung und Orientierung.

Recruiting scheitert heute weniger an fehlendem Interesse als an fehlender Markttransparenz – auf beiden Seiten.

Bedarf an strukturierten Arbeitsmarkteinblicken

Aus dieser Entwicklung entsteht ein wachsender Bedarf an fundierten, praxisnahen Arbeitsmarkteinblicken, die über klassische Recruiting-Tipps hinausgehen. Gefragt sind keine Erfolgsrezepte, sondern realistische Einschätzungen:
    Wie verhalten sich Kandidaten aktuell wirklich?
    Welche Erwartungen sind marktfähig – und welche nicht?
    Wo liegen typische Brüche zwischen Unternehmenssicht und Kandidatenrealität?
Diese Fragen lassen sich nicht durch Anzeigenformate beantworten, sondern durch analytische Einblicke aus der Praxis.

Fachvorträge als Orientierungsformat

In diesem Kontext gewinnen Fachvorträge, Briefings und moderierte Dialogformate an Bedeutung – insbesondere im Umfeld von Kammern, Arbeitsmarktinstitutionen, Wirtschaftsförderungen und Branchenveranstaltungen.

Ziel solcher Formate ist nicht Rekrutierung im engeren Sinne, sondern:
    realistische Einordnung von Arbeitsmarktdaten
    Verständnis für verändertes Kandidatenverhalten
    bessere Entscheidungsgrundlagen für Unternehmen
Die Inhalte basieren dabei auf operativer Recruiting-Erfahrung, nicht auf theoretischen Modellen.

Relevanz für Kammern, Institutionen und Unternehmen

Gerade für Institutionen, die Unternehmen begleiten und beraten, wird diese Perspektive zunehmend relevant. Statt zusätzlicher Recruiting-Initiativen benötigen Betriebe Orientierung, wie der Markt tatsächlich funktioniert – regional, international und positionsspezifisch.

Fachliche Einblicke aus der Praxis können hier als neutraler Impuls dienen, um Erwartungshaltungen zu justieren und Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Fazit

Der Arbeitsmarkt 2026 ist kein Reichweitenproblem, sondern ein Orientierungsproblem. Unternehmen, die ihre Recruiting-Strategie anpassen wollen, benötigen zunächst ein realistisches Bild der Marktdynamik.

Fachliche Arbeitsmarkteinblicke – vermittelt über Vorträge, Briefings und Dialogformate – schaffen genau diese Grundlage.

backup jobs agency s.r.o.

Autor

Stefan Liebig ist Gründer der backup jobs agency s.r.o. und seit über 13 Jahren im internationalen Recruiting für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus tätig. Er vermittelt seine Arbeitsmarkteinblicke regelmäßig im Rahmen von Fachgesprächen, Briefings und Vortragsformaten für Unternehmen und Institutionen in Zentraleuropa und im deutschsprachigen Raum.

