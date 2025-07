Dankbarkeit, die bewegt – Kandidaten loben Betreuung durch backup jobs agency

backup jobs agency s.r.o.

Die backup jobs agency ist eine spezialisierte Personalvermittlungsagentur mit Sitz in Prievidza/Slowakei und Fokus auf die Tourismus-, Kreuzfahrt- und Hotelleriebranche in Europa. Seit über einem Jahrzehnt bringt die Agentur qualifizierte Fachkräfte aus Zentraleuropa – insbesondere aus der Slowakei, Tschechien, Polen, Ungarn und Deutschland – mit renommierten Arbeitgebern in der Fluss- und Hochseekreuzfahrt sowie in der Hotellerie und Gastronomie zusammen.



Ob Chef de Partie auf einem Flusskreuzfahrtschiff, Rezeptionist:in in den Alpen oder Retail Associate auf hoher See – backup jobs begleitet Kandidat:innen von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Start an Bord oder im Hotel. Dabei stehen faire Kommunikation, ehrliche Beratung und kulturelles Verständnis im Mittelpunkt.



Zu den Kunden zählen internationale Reedereien, Hotelgruppen und touristische Dienstleister, die auf verlässliche Rekrutierung und maßgeschneiderte Beratung setzen. Seit 2025 bietet backup jobs unter dem Produktnamen „Recruiting Light – Einfach Personal finden.“ auch ein skalierbares Recruiting-Modell für kleine und mittelständische Tourismusbetriebe im DACH-Raum an.

alles anzeigen