Cunard sucht Talente für internationale Karrieren auf hoher See

Einzigartige Möglichkeit, die Welt zu bereisen und verschiedene Kulturen kennenzulernen

Arbeit in einem internationalen und dynamischen Team

Attraktive Gehalts- und Leistungspakete

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Nachhaltiges Unternehmen mit Fokus auf Umweltschutz und soziale Verantwortung

Cunard, die renommierte britische Kreuzfahrtlinie, ist auf der Suche nach neuen Talenten für seine Flotte. Ab Anfang Juni 2024 werden Online-Interviews für verschiedene Positionen an Bord der Cunard-Schiffe durchgeführt.unterstützt Cunard bei der Kandidatensuche und ist erster Ansprechpartner für alle Europäischen Kandidaten.Cunard bietet einzigartige Karrieremöglichkeiten für Fach- und Führungskräfte aus der 4*-5* Hotelbranche, die die Welt bereisen und neue Kulturen kennenlernen möchten. Zu den offenen Positionen zählen unter anderem International Host, Receptionist, Barkeeper, Waiter/ Chef de Rang, Wine Waiter, Head Waiter und Chef de Partie.so Stefan Liebig, Geschäftsführer bei backup jobs agency. "Cunard bietet seinen Mitarbeitern ein einzigartiges Arbeitsumfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und einem attraktiven Gehalts- und Leistungspaket.“Das Unternehmen setzt sich aktiv für den Umweltschutz und soziale Verantwortung ein und bietet seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, Teil eines nachhaltigen Unternehmens zu sein.Das Bewerbungsverfahren ist einfach und unkompliziert. Weitere Informationen zu den offenen Positionen und dem Bewerbungsprozess finden Sie auf der Karriereseite von backup jobs agency: https://www.backup-jobs.com/en Die geplanten Interviews für die offenen Positionen werden Anfang Juni 2024 online durchgeführt. So können sich auch internationale Kandidaten bequem von zu Hause aus bewerben.Website: https://www.backup-jobs.com/en Cunard ist die weltweit bekannteste Kreuzfahrtlinie mit einer über 180-jährigen Tradition. Das Unternehmen betreibt drei luxuriöse Schiffe, die Queen Mary 2, die Queen Elizabeth und die Queen Victoria, und bietet unvergessliche Reisen zu den schönsten Zielen der Welt. Cunard ist bekannt für seinen exzellenten Service, seine gehobene Küche und seine elegante Atmosphäre.backup jobs agency s.r.o. ist eine internationale Personalvermittlungsagentur, die sich auf Jobs an Bord von Fluss- und Hochseekreuzfahrtschiffen weltweit spezialisiert hat. Die 2012 gegründete Agentur für Backup-Jobs vermittelt jedes Jahr erfolgreich mehr als 300 Kandidaten an Bord.