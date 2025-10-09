Kontakt
Arbeiten, wo andere 10.000 Euro zahlen: Kreuzfahrt-Jobs als neues Karriereabenteuer für die Generation Wechsel

Kreuzfahrt-Jobs als Antwort auf Sinnsuche, Fernweh und Fachkräftemangel

(lifePR) (Prievidza / Wien / Hamburg, )
Oktober 2025Während Reisende für eine Luxus-Kreuzfahrt mit TUI Cruises oder Hapag-Lloyd bis zu 10.000 Euro pro Reise zahlen, entdecken immer mehr junge Menschen einen alternativen Weg an Bord – nicht als Passagiere, sondern als Teil der Crew. Statt Alltag, Mietwohnung und Pendelroutine locken weltweite Destinationen, Gehalt, Unterkunft und Verpflegung inklusive.

Vom Rhein in den Fjord, vom Alltag ins Abenteuer„Viele unterschätzen, dass Kreuzfahrtschiffe längst mehr sind als schwimmende Hotels. Es sind internationale Arbeitswelten mit Karrierechancen, Entwicklungsmöglichkeiten und Orten, die man im klassischen Berufsleben nie zu sehen bekommt“, sagt Stefan Liebig, Gründer der Recruiting-Agentur backup jobs agency, die seit über einem Jahrzehnt Crewmitglieder für die großen Reedereien in Europa vermittelt.

Gefragt sind vor allem Talente aus Hotellerie und Gastronomie – vom Commis de Cuisine bis zur Barkraft, von der Rezeption bis zum Housekeeping. Auch Quereinsteiger mit Sprachtalent oder Serviceerfahrung finden Einstiegsmöglichkeiten.

Reisen als Beruf – nicht als LuxusgutWährend Gäste in der Karibik, am Nordkap, in Dubai oder entlang mediterraner Routen Urlaub machen, erleben Crewmitglieder dieselben Destinationen – bezahlt und mit Perspektive. Besonders Schiffe von TUI Cruises ("Mein Schiff") und Hapag-Lloyd Cruises (z. B. "Europa", "Hanseatic inspiration") bieten Einsätze, die von Nordeuropa über Asien bis Südamerika reichen.

Stefan Liebig beobachtet eine klare Entwicklung:„Für viele ist es eine echte Alternative zu klassischen 9-to-5-Lebensläufen. Statt Sabbatical, Kündigung oder Orientierungslosigkeit gehen sie für sechs Monate aufs Schiff – und kommen mit internationaler Erfahrung, Gehalt und neuen Chancen zurück.“

Warum das Thema gerade jetzt an Fahrt gewinnt:
    Neue Schiffe bei TUI Cruises ab 2026 erhöhen den Personalbedarf deutlich
    Deutsche Sprache bleibt ein Schlüsselvorteil an Bord
    Die Nachfrage nach Arbeitsmobilität und Sinn-erlebnissen steigt bei Gen Z und Millennials
    Crew-Recruiting verlagert sich von osteuropäischen Märkten zunehmend Richtung DACH-Raum
Chance für Medien: Reisen, Arbeitswelt und Lebensmodelle verschmelzenFür journalistische Beiträge bieten sich Themen wie:
    „Karriere über dem Meeresspiegel“
    „Alternative Berufswege nach der Schule, Lehre oder Kündigung“
    „Mit 25 um die Welt – bezahlt statt gebucht“
    „Wie die Kreuzfahrtbranche neue Talente sucht“
    „Generation Fernweh: Arbeiten statt Backpacken“
Kontakt für Interviews, Daten und Protagonisten-Stories:backup jobs agency s.r.o.Stefan Liebig? +421 917 504 102? stefan.liebig@backup-jobs.com

backup jobs agency s.r.o.

Über backup jobs agency

Die backup jobs agency s.r.o. ist eine spezialisierte Recruiting- und Beratungsagentur mit Fokus auf die europäische Kreuzfahrt- und Hospitality-Branche. Das Unternehmen vermittelt seit über zehn Jahren qualifizierte Fach- und Führungskräfte aus Zentral- und Osteuropa für renommierte Reedereien und Hotelbetriebe – darunter TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises, Viking, River Advice, Scylla, Uniworld und weitere internationale Marken.

Mit einem Netzwerk in Deutschland, Österreich, der Slowakei, Tschechien und Polen kombiniert die Agentur persönliche Beratung, mehrsprachige Bewerberbetreuung und maßgeschneiderte Recruiting-Lösungen. Neben klassischer Personalvermittlung entwickelt backup jobs agency auch Karriere- und Informationsformate wie Assessment Center, Open Ship Days und Employer-Branding-Kampagnen.

Gegründet von Stefan Liebig, mehrfach ausgezeichnet als einer der sichtbarsten Recruiting-Experten im DACH-/CEE-Raum, steht die Agentur für praxisnahe Beratung, transparente Kommunikation und nachhaltige Platzierungserfolge.

