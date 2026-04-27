Stadion-Feeling und Team-Spirit: Am 7. Mai 2026 läuft Karlsruhe zur Hochform auf
Beim B2Run Karlsruhe geht’s auf idyllischer Laufstrecke durch den Schlossgarten bis in den Wildpark
„Route der Emotionen“: 5,3 Kilometer purer Laufgenuss
Die Strecke des B2Run Karlsruhe ist längst Kult. Auf rund 5,3 Kilometern, was rund 7.000 Schritten entspricht, führt der Weg durch den malerischen Schlossgarten, vorbei an anfeuernden Fans und der majestätischen Schlosskulisse. Das absolute Highlight wartet jedoch am Ende: Der spektakuläre Zieleinlauf im BBBank Wildpark. Dort, wo sonst die Fußball-Profis des KSC um Punkte kämpfen, werden die Teilnehmenden unter dem Jubel der Kollegen wie Champions empfangen. Dank des Starts in Wellen ab 18 Uhr ist entspanntes und sicheres Laufen für alle garantiert.
Von der Führungskraft bis zum Azubi
Beim B2Run zählt nicht nur die Geschwindigkeit, sondern vor allem das Miteinander. Ob ambitionierte Läuferin, Gelegenheitsjogger, Walker oder Nordic Walkende: Das Event ist für jedes Fitnesslevel konzipiert. Dabei treffen sportliche Herausforderung, Teamspirit und Eventerlebnis aufeinander – egal ob Auszubildende oder Führungskräfte. Neben dem Spaß am Sport reizt auch der sportliche Ehrgeiz: Gesucht wird neben den Schnellsten übrigens auch der „Fitteste Arbeitgeber“; das Unternehmen mit den meisten aktiven Läuferinnen und Läufer. Hier wird die Hierarchie im Unternehmen gewissermaßen gegen die Startnummer getauscht und die interne Kommunikation auf ein neues Level gehoben.
Gemeinsam laufen, gemeinsam feiern: Die After-Run-Party
Es ist diese besondere Kombination aus Strecke, Natur, Geschichte(n) und Stadion-Atmosphäre, die den B2Run Karlsruhe zu einem echten Highlight-Event macht. Nach dem sportlichen Teil ist beim B2Run vor der großen Sause. Wenn die Medaillen um den Hals hängen, verwandelt sich das Areal um das Stadion in eine pulsierende Event-Zone. Die legendäre After-Run-Party bietet mit Livemusik, DJ-Sets und einem Biergarten den idealen Rahmen, um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Es ist die perfekte Gelegenheit für Networking in entspannter Atmosphäre und um die Erfolge des Teams gebührend zu feiern.
Charity-Starter beim B2Run 2026
Die Stiftung „Menschen für Menschen“ ist auch 2026 „Charity-Partner“ der B2Run-Laufserie. Teilnehmende können sich als „Charity-Starter“ registrieren und mit einem zusätzlichen Beitrag von 5 Euro pro Startplatz die Projekte von Menschen für Menschen unterstützen. Der vollständige Spendenbetrag fließt in die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser in ländlichen Regionen Äthiopiens, wofür bereits 2025 im Rahmen der B2Run-Firmenlaufserie rund 60.000 Euro gesammelt wurden. Darüber hinaus wird pro angemeldetem Team von der „Infront B2Run GmbH“ im Rahmen der Kooperation ein Baum im Projektgebiet Kawo Koysha in Südäthiopien gepflanzt. 2025 konnten so 12.500 neue Bäume gesetzt werden; für 2026 strebt B2Run die Pflanzung von 15.000 Bäumen an. Menschen für Menschen setzt seit rund 45 Jahren zusammen mit der lokalen Bevölkerung ganzheitliche Entwicklungsprojekte im ländlichen Äthiopien um. Hierbei setzt sie stark auf gemeinschaftliche Aktionen und Teilhabe, ganz nach dem Motto: Zusammenstehen, dann läuft´s. Weitere Informationen unter: www.b2run.de/charity
Klimaschutzbeitrag mit CO2-Zertifikaten
Auch in diesem Jahr leistet die B2Run-Laufserie gemeinsam mit „First Climate“ einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz. Der veranstaltungsbedingte CO₂-Fußabdruck wird berechnet und unvermeidbaren Emissionen wird durch den Erwerb von CO₂-Zertifikaten aus einem verifizierten Emissionsminderungs-Projekt ein äquivalenter Klimanutzen gegenübergestellt. In der aktuellen Laufsaison unterstützt B2Run das „Uganda Cookstoves-Projekt“, das energieeffiziente Kochöfen an Haushalte in Afrika verteilt, um den Brennholzverbrauch zu mindern. Auf diese Weise senkt das Projekt wirksam Emissionen und trägt zu einer Verringerung der Entwaldung sowie zu besseren Lebensbedingungen bei. Weitere Informationen unter www.b2run.de/...