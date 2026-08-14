RUN5 TEAMSTAFFEL Wiesbaden begeistert bei Premiere vor dem Kurhaus
Nach dem ersten Startschuss der RUN5 TEAMSTAFFEL Wiesbaden machten sich die ersten Läuferinnen und Läufer auf die fünf Kilometer lange Strecke durch den Kurpark – absolviert auf einem 2,5-Kilometer-Rundkurs, der zweimal durchlaufen wurde. Nach fünf Kilometern wurde der Staffelstab an das nächste Teammitglied übergeben, bis alle fünf Mitglieder ihre Strecke absolviert hatten.
„Als Wiesbadener Unternehmer sind wir vorher immer nach Frankfurt gefahren und es ist schön, jetzt so eine lokale Veranstaltung vor Ort zu haben, es macht Spaß und wir werden nächstes Jahr mit noch mehr Leuten dabei sein.“ – Felix Jüttner, Asklepios Paulinen Klinik Wiesbaden.
Emotionen und Teamgeist, unabhängig von Funktion, Unternehmen und
Leistungsniveau
In Wiesbaden trafen erfahrene Läuferinnen und Läufer auf Beschäftigte, die erstmals an einer Laufveranstaltung teilnahmen. Auszubildende liefen gemeinsam mit Führungskräften, Mitarbeitende aus unterschiedlichsten Abteilungen wurden für einen Abend zu Staffelpartnerinnen und Staffelpartnern.
Auch Kolleginnen und Kollegen, die dem Laufen bislang eher skeptisch gegenüberstanden oder sich eine längere Distanz nicht zugetraut hätten, fanden durch das Staffelprinzip einen einfachen Einstieg. Statt einer langen Gesamtstrecke übernimmt jedes Teammitglied einen überschaubaren Abschnitt – getragen von der Motivation der eigenen Mannschaft und den Fans aus Kollegen und Zuschauern am Streckenrand.
„Ich war etwas zurückhaltend, weil ich nicht so der Läufer bin, aber es hat riesig Spaß gemacht. Wir haben in unserem Team unser eigenes Tempo gehabt und uns gegenseitig angefeuert.“ – Rainer Hennrich, CW IT Services GmbH
Bewegung als Gesundheitsimpuls und Teamerlebnis
Das RUN5-Konzept ermöglicht Unternehmen und deren Beschäftigten einen unkomplizierten Zugang zu Bewegung. Das Format mit fünf mal fünf Kilometern lässt sich sowohl in Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements als auch in die interne Team- und Unternehmenskultur integrieren.
Schon die Vorbereitung kann Mitarbeitende motivieren, sich regelmäßig zu bewegen, gemeinsame Trainingsgruppen zu bilden oder sich ein persönliches sportliches Ziel zu setzen. Am Veranstaltungstag treten Abteilungen und Hierarchieebenen in den Hintergrund: Entscheidend ist, dass fünf Menschen Verantwortung füreinander übernehmen und der Stab am Ende die Ziellinie erreicht.
„Uns hat es sehr viel Spaß gemacht und es sind jetzt sogar ein paar Nicht-Läufer motiviert, nächstes Jahr auch mit an den Start zu gehen. Vielleicht entwickelt sich auch ein Büro-Lauftreff, das wäre schön.“ – Kerstin Dietrich, PKP INGENIEURE.
Ergebnisse der RUN5 TEAMSTAFFEL Wiesbaden
Im Rahmen der Siegerehrung wurden die schnellsten Staffeln in drei Kategorien ausgezeichnet:
Frauen
1. Team Fast & Fabulous – Gesamtzeit: 01:58:49
Männer
1. Deutsche Bahn – Gesamtzeit: 1:49:51
Mixed
1. GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft – Gesamtzeit: 1:49:13
Alle Ergebnisse sind unter www.run5.de/wiesbaden abrufbar.
Gemeinsam laufend Gutes tun
Auch gesellschaftliches Engagement war Teil der Wiesbadener Premiere. Im Mittelpunkt stand die Unterstützung des Evangelischen Vereins für Innere Mission in Nassau (EVIM) und seines Projekts „upstairs“, das in Wiesbaden seit 25 Jahren jungen Menschen in Not hilft.
Durch Charity-Starts, zusätzliche Spenden der Teilnehmenden und eine Aufstockung durch RUN5 kamen insgesamt 2.500 Euro zusammen. „Jeder Kilometer ein sportlicher und sozialer Erfolg – DANKE!“ – Trucy Vo Teamleitung „upstairs“.
Ausblick auf 2027
„Eine neue Veranstaltung in einer Innenstadt funktioniert nur im Dialog. Deshalb bedanken wir uns bei der Stadt Wiesbaden, allen Partnern, Behörden, Einsatzkräften, Dienstleistern sowie bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für die Begleitung der Premiere“, erklärt Markus Schmitz, Standortleiter der RUN5 TEAMSTAFFEL Wiesbaden.
RUN5 versteht sich als Teil einer vielfältigen Wiesbadener Lauf- und Bewegungskultur: „Wir möchten gemeinsam mit den Wiesbadener Akteurinnen und Akteuren möglichst viele Menschen für Bewegung begeistern“, so Markus Schmitz. „Die Resonanz der Unternehmen und Teilnehmenden war durchweg positiv und zeigt, dass das Format hier großes Potenzial hat. Wiesbaden und RUN5 – das passt einfach. Wir freuen uns darauf, RUN5 gemeinsam mit unseren Partnern weiterzuentwickeln und in den kommenden Jahren fest in Wiesbaden zu etablieren.“
Die RUN5 TEAMSTAFFEL Wiesbaden wird 2027 vor dem Kurhaus fortgesetzt. Der
genaue Termin wird zeitnah auf der Website unter www.run5.de bekannt gegeben.
Weitere Informationen:
www.run5.de/wiesbaden