Mehr als 280.000 Teilnehmende bei 22 Events von Infront B2Run

Vierzehn B2Run-Events und der BASF FIRMENCUP erreichen neue Allzeit-Teilnehmerrekorde. Die RUN5 TEAMSTAFFEL feiert zwei Standortpremieren. 65.000 Euro kommen für die Stiftung Menschen für Menschen zusammen; das Saisonziel von 15.000 gepflanzten Bäumen wird erreicht.



Teilnahmerekorde an vierzehn B2Run-Standorten und beim BASF FIRMENCUP prägen die Saisonbilanz 2026 von Infront B2Run. Insgesamt brachte der Veranstalter bei 22 Events bundesweit >280.000 Teilnehmende und >12.000 Unternehmen auf die Strecke. Zum Veranstaltungsportfolio gehörten 18 Läufe der B2Run-Serie, drei RUN5 TEAMSTAFFEL-Events und der BASF FIRMENCUP am Hockenheimring. Mit Lübeck und Wiesbaden kamen in diesem Jahr zwei neue Austragungsorte für die RUN5 TEAMSTAFFEL hinzu.



Die im Vergleich zum Vorjahr nochmals um fast 10 % gestiegenen Teilnahmezahlen zeigen den stetig wachsenden Zuspruch zu gemeinsamen Sportangeboten im Unternehmensumfeld. Firmenläufe bieten einen Anlass, die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu fördern und ihnen ein gemeinsames Erlebnis zu ermöglichen. Die Vorbereitung kann zu mehr Bewegung im Alltag motivieren. Am Veranstaltungstag stehen Teamgeist, Spaß und der Austausch abseits des Arbeitsplatzes im Mittelpunkt.



„Die Rückmeldungen vieler Unternehmen zeigen uns, welch hohen Stellenwert unsere Events insbesondere im Kontext vermehrter Arbeit im Homeoffice oder von hybriden Arbeitsformen haben, die verstärkt nur noch virtuelle bzw. digitale Kontakte zwischen Mitarbeitenden bieten. Auch Dank der gleichbleibend hohen Qualität und besonderen Atmosphäre unserer Veranstaltungen, die unsere Teilnehmerbefragungen erneut gezeigt haben, ist eine Teilnahme für zahlreiche Unternehmen erfreulicherweise zu einer festen Institution geworden“, so Christian Kösters, Co-Geschäftsführer der Infront B2Run GmbH.



RUN5 TEAMSTAFFEL erstmals in Lübeck und Wiesbaden



Neben den 18 B2Run Veranstaltungen und dem BASF FIRMENCUP richtete Infront B2Run die RUN5 TEAMSTAFFEL in Hamburg sowie erstmals in Lübeck und Wiesbaden aus. Anders als beim klassischen Firmenlauf treten hier fünf Personen als Staffel an: Jedes Teammitglied absolviert nacheinander die fünf Kilometer lange Strecke – inklusive Staffelstab, wie man es aus der Leichtathletik kennt. Am Ende zählt ausschließlich die gemeinsame Teamzeit.



Mit den beiden Premieren erschloss Infront B2Run weitere Standorte für gemeinsame Sportveranstaltungen im Unternehmensumfeld. Johannes Schinzler, Co-Geschäftsführer: “Die grandiose Stimmung in Lübeck und Wiesbaden und das Miteinander innerhalb und zwischen den teilnehmenden Unternehmen haben uns gezeigt, dass die Erweiterung der RUN5 TEAMSTAFFEL der richtige Schritt war. Daher werden wir das Konzept 2027 auch in weitere Städte bringen und den Unternehmen dort eine tolle neue Plattform für sportliches Teambuilding bieten.



Gemeinsam mehr bewegen: 96.760 Euro für gemeinnützige Projekte



Bei den Veranstaltungen von Infront B2Run können sich Teams als Charity-Starter anmelden und mit einem Aufpreis von fünf Euro pro Startplatz, die 1:1 als Spende weitergeleitet werden, gemeinnützige Projekte unterstützen. In der Saison 2026 kamen auf diesem Weg und mit ergänzenden Spenden des Veranstalters insgesamt 96.760 Euro zusammen.



Die Spenden im Rahmen der B2Run Serie ergaben dabei eine Gesamtsumme von 65.000 Euro für die Stiftung Menschen für Menschen. Die Spenden unterstützen die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser in ländlichen Regionen Äthiopiens.



Weitere 31.760 Euro in Summe erbrachten die RUN5 TEAMSTAFFEL und der BASF FIRMENCUP für jeweilige regionale Projekte, namentlich den Hamburger Stadtparkverein e. V., den Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder e. V., den Ev. Verein für Innere Mission in Nassau e.V. und den Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.



Saisonziel von 15.000 Bäumen erreicht



Ein weiterer Bestandteil des Engagements ist die gemeinsame Baumpflanzinitiative mit Menschen für Menschen. Für jedes angemeldete Team der Veranstaltungsreihen B2Run, RUN5 TEAMSTAFFEL und BASF FIRMENCUP lässt Infront B2Run im Rahmen der Partnerschaft einen Baum im Projektgebiet Kawo Koysha in Äthiopien pflanzen. Das für 2026 gesetzte Ziel von 15.000 Bäumen wurde erreicht. Die Initiative unterstützt die Aufforstung und die langfristige Regeneration natürlicher Ressourcen vor Ort.



Charity-Partnerschaft wird 2027 fortgesetzt



Auch 2027 bleibt die Stiftung Menschen für Menschen Charity-Partner von B2Run. Dr. Sebastian Brandis, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen, zieht eine positive Bilanz: „Vielen Dank für das Engagement und den Lauf von so vielen Charity-Starter bei B2Run. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen und für saubere Trinkwasserversorgung im ländlichen Äthiopien einstehen. Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr noch mehr Läufer:innen für Menschen für Menschen an den Start gegangen sind und freuen uns schon, auch in der Saison 2027 wieder als offizieller Charity-Partner am Start zu sein.“

(lifePR) (