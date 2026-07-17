Endspurt für den B2Run Hamburg: Anmeldeschluss am 5. August
Der große Firmenlauf im Volksparkstadion
Beim B2Run zählt vor allem das Miteinander. Ob sportlich ambitioniert oder zum ersten Mal bei einem Firmenlauf dabei – die 5,6 Kilometer lange Strecke bietet beste Voraussetzungen, damit möglichst viele Mitarbeitende gemeinsam an den Start gehen können. Statt Bestzeiten stehen das gemeinsame Erlebnis, gegenseitige Motivation und der Zieleinlauf im Volksparkstadion im Mittelpunkt.
Dass dieses Konzept überzeugt, zeigt der Blick auf das Teilnahmefeld: Neben vielen Unternehmen, die dem B2Run seit Jahren treu sind, feiern 2026 zahlreiche Teams ihre Premiere. Zu den Neuzugängen gehören unter anderem die Schön Klinik Hamburg Eilbek, DUP Media und COBANA. Immer mehr Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Firmenlauf als gemeinsames Sommer-Event für ihre Mitarbeitenden.
„Wir freuen uns darauf, am 25. August wieder viele bekannte und zahlreiche neue Teams im Volksparkstadion begrüßen zu dürfen. Der B2Run lebt davon, dass Menschen gemeinsam in Bewegung kommen – unabhängig davon, ob sie regelmäßig laufen oder einfach gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen ein besonderes Erlebnis teilen möchten.“, so Standortleiterin Maxime Burggraf.
Über reguläre Startplätze hinaus gibt es für die Firmen weitere Möglichkeiten: Sie können sich als Charity-Starter anmelden und damit die Stiftung Menschen für Menschen unterstützen. Zudem können Teamstände als zentraler Treffpunkt auf dem Veranstaltungsgelände gebucht werden.
Der erste Startschuss fällt am Veranstaltungstag um 17:00 Uhr. Insgesamt gehen die Teilnehmenden in fünf Startwellen im Abstand von jeweils 15 Minuten auf die Strecke. Anmeldungen sind noch bis zum 5. August 2026 möglich.
Weitere Infos zum Event und zur Anmeldung gibt es online: Firmenlauf Hamburg | Mit B2Run ins Volksparkstadion laufen!