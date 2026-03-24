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B2Run Hamburg 2026: Gemeinsam aktiv beim Firmenlauf mit emotionalem Zieleinlauf in das Volksparkstadion

(lifePR) (Hamburg, )
Der Countdown läuft: Am 25. August 2026 wird Hamburg wieder zur Lauf-Bühne für begeisterte Teams aus Unternehmen, Organisationen und Institutionen. Beim B2Run Hamburg gehen Hunderte Firmenlauf-Teams an den Start und erleben ein Teamevent voll Bewegung, Motivation und Gemeinschaftsgefühl – mit einem emotionalen Zieleinlauf im historischen Volksparkstadion.

Rundkurs durch den Altonaer Volkspark – Startzeiten ab 17:00 Uhr

Der Firmenlauf bietet eine rund 5 km lange, weitgehend flache Strecke rund um das Volksparkstadion – ideal für Einsteiger/-innen, Walker/-innen und erfahrene Läufer/-innen. Die ersten Startwellen gehen ab 17:00 Uhr auf die Strecke, mit weiteren Wellen im 15-Minuten-Takt, sodass auf der Strecke ausreichend Platz für alle Läufer/-innen ist.

Erlebnis statt Leistung – Gemeinsam aktiv in der Hansestadt

Beim B2Run Hamburg stehen Teamgeist und gemeinsames Erlebnis im Vordergrund: Ob als großes Firmen-Team oder Einzelstarter/-in – alle sind eingeladen, gemeinsam zu laufen, sich gegenseitig zu motivieren und das Event-Feeling zu genießen. Der stimmungsvolle Zieleinlauf im Volksparkstadion macht den Lauf zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Teilnehmenden.

Anmeldungen für den B2Run Hamburg 2026 sind online möglich unter: www.b2run.de/run/de/de/hamburg/index.html.

Charity-Starter beim B2Run 2026: Gemeinsam Gutes tun

Die Stiftung Menschen für Menschen ist auch 2026 Charity-Partner der B2Run-Laufserie. Teilnehmende können sich als Charity-Starter registrieren und mit einem zusätzlichen Beitrag von 5 Euro pro Startplatz die Projekte der Stiftung unterstützen. Der Spendenbetrag fließt vollständig in die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser in ländlichen Regionen Äthiopiens – ein Ziel, für das bereits 2025 im Rahmen der B2Run-Firmenlaufserie rund 60.000 Euro gesammelt wurden.

Darüber hinaus wird pro angemeldetem Team ein Baum im Projektgebiet Kawo Koysha in Südäthiopien gepflanzt. 2025 konnten so 12.500 neue Bäume gesetzt werden; für 2026 strebt B2Run die Pflanzung von 15.000 Bäumen an. Menschen für Menschen setzt seit rund 45 Jahren zusammen mit der lokalen Bevölkerung ganzheitliche Entwicklungsprojekte im ländlichen Äthiopien um – ganz nach dem Motto: Zusammenstehen, dann läuft’s. Weitere Informationen: www.b2run.de/charity.

Klimaschutzbeitrag mit CO-Zertifikaten

Auch in dieser Saison leistet die B2Run-Laufserie gemeinsam mit First Climate einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz. Der veranstaltungsbedingte CO₂-Fußabdruck wird berechnet und unvermeidbaren Emissionen durch den Erwerb von CO₂-Zertifikaten aus einem verifizierten Emissionsminderungsprojekt ein äquivalenter Klimanutzen gegenübergestellt. In 2026 unterstützt B2Run das Uganda Cookstoves-Projekt, das energieeffiziente Kochöfen an Haushalte in Afrika verteilt, um den Brennholzverbrauch zu mindern – ein Beitrag zur Verringerung der Entwaldung und zu besseren Lebensbedingungen. Weitere Informationen: https://www.b2run.de/run/de/de/engagement/klimabeitrag.html.

Infront B2Run GmbH

Die Infront B2Run GmbH ist eine Tochtergesellschaft der internationalen Sportmarketing-Firma Infront und organisiert Europas größte Firmenlaufserie. Seit der Gründung 2004 verzeichnet B2Run ein kontinuierliches Wachstum. 2026 werden – präsentiert von der DAK-Gesundheit – in 18 deutschen Städten Läufe ausgetragen. Darüber hinaus verantwortet die Infront B2Run GmbH auch den BASF FIRMENCUP und die RUN5 TEAMSTAFFEL.

Weitere Informationen unter www.b2run.de

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