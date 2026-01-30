USA-Schüleraustausch neu aufgestellt: Mehr Wahlfreiheit für 2026/27

Hintergrund der Anpassungen ist, dass der Schüleraustausch zunehmend als bewusste Bildungsentscheidung verstanden wird. Familien wünschen sich heute mehr Einfluss auf Region, Schule oder Bundesstaat sowie größere Planungssicherheit bei Platzierung und Teilnahmevoraussetzungen.
Was sich in den USA-Select-Programmen ändert
Die Weiterentwicklung betrifft mehrere zentrale Bereiche des Austauscherlebnisses:
- Erweiterte Wahlmöglichkeiten:
Je nach Programmvariante stehen mehrere US-Regionen zur Auswahl; in der Staatenwahl sind erstmals alle US-Bundesstaaten wählbar.
- Mehr Planungssicherheit:
Bestimmte Programmoptionen bieten eine garantierte Platzierung bei Schule und Gastfamilie, wodurch Teilnehmende frühzeitig Klarheit über ihren Aufenthalt erhalten.
- Gelockerte Teilnahmevoraussetzungen:
Auch Schüler:innen mit schwächeren Schulnoten oder bestimmten Allergien haben verbesserte Chancen auf eine Teilnahme am USA-Schüleraustausch.
- Erweiterter Altersrahmen:
Die Programme richten sich nun an Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren und berücksichtigen damit unterschiedliche Bildungs- und Lebensphasen.
- Neue Bildungswege:
Die USA-Select-Schulwahl ist künftig auch nach dem Abitur möglich und richtet sich an junge Erwachsene, die ihren Bildungsweg international erweitern möchten.
Beratung und Begleitung
Ein erfolgreicher Schüleraustausch erfordert sorgfältige Vorbereitung und eine realistische Einschätzung der eigenen Wünsche und Möglichkeiten. Ayusa-Intrax begleitet Austauschinteressierte mit individueller Beratung, um die passende Programmvariante für die jeweiligen Voraussetzungen zu finden.