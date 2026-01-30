Kontakt
USA-Schüleraustausch neu aufgestellt: Mehr Wahlfreiheit für 2026/27

Erweiterte Auswahlmöglichkeiten, gelockerte Voraussetzungen und mehr Planungssicherheit

Die USA zählen seit Jahren zu den beliebtesten Zielen für einen Schüleraustausch. Für die Austauschjahre 2026 und 2027 entwickelt Ayusa-Intrax seine bestehenden USA-Select-Programme weiter. Ziel ist es, Familien und Schüler:innen mehr Wahlmöglichkeiten, bessere Planbarkeit und größere Flexibilität bei der Gestaltung ihres USA-Schüleraustauschs zu bieten.

Hintergrund der Anpassungen ist, dass der Schüleraustausch zunehmend als bewusste Bildungsentscheidung verstanden wird. Familien wünschen sich heute mehr Einfluss auf Region, Schule oder Bundesstaat sowie größere Planungssicherheit bei Platzierung und Teilnahmevoraussetzungen.

Was sich in den USA-Select-Programmen ändert

Die Weiterentwicklung betrifft mehrere zentrale Bereiche des Austauscherlebnisses:
  • Erweiterte Wahlmöglichkeiten:
    Je nach Programmvariante stehen mehrere US-Regionen zur Auswahl; in der Staatenwahl sind erstmals alle US-Bundesstaaten wählbar.
  • Mehr Planungssicherheit:
    Bestimmte Programmoptionen bieten eine garantierte Platzierung bei Schule und Gastfamilie, wodurch Teilnehmende frühzeitig Klarheit über ihren Aufenthalt erhalten.
  • Gelockerte Teilnahmevoraussetzungen:
    Auch Schüler:innen mit schwächeren Schulnoten oder bestimmten Allergien haben verbesserte Chancen auf eine Teilnahme am USA-Schüleraustausch.
  • Erweiterter Altersrahmen:
    Die Programme richten sich nun an Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren und berücksichtigen damit unterschiedliche Bildungs- und Lebensphasen.
  • Neue Bildungswege:
    Die USA-Select-Schulwahl ist künftig auch nach dem Abitur möglich und richtet sich an junge Erwachsene, die ihren Bildungsweg international erweitern möchten.
Die Anpassungen sollen dazu beitragen, einen USA-Schüleraustausch realistischer planbar zu machen und besser an individuelle Voraussetzungen anzupassen.

Beratung und Begleitung

Ein erfolgreicher Schüleraustausch erfordert sorgfältige Vorbereitung und eine realistische Einschätzung der eigenen Wünsche und Möglichkeiten. Ayusa-Intrax begleitet Austauschinteressierte mit individueller Beratung, um die passende Programmvariante für die jeweiligen Voraussetzungen zu finden.

Ayusa-Intrax GmbH

Unsere amerikanische Mutterorganisation Intrax engagiert sich seit mehr als 35 Jahren im Bereich des internationalen Bildungs- und Kulturaustauschs und betreibt Standorte in 8 Ländern weltweit. Unser deutsches Büro wurde 1990 als AYUSA International gegründet und nennt sich seit 2011 Ayusa-Intrax. Unter dem Motto „Connecting People and Cultures“ ermöglichen wir es jungen Menschen, andere Kulturen und Sprachen durch Auslandsaufenthalte hautnah zu erleben und sich persönlich und professionell weiterzuentwickeln. Dazu bieten wir u.a. Programme in den Bereichen Schüleraustausch, Ferien-Programme, Au pair, College und Auslandspraktika an.

