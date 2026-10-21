Lindner an Politik: Lasst uns in Ruhe!
Unternehmen brauchen Freiheit zum Machen – „Bürger wollen Autofahren“ – Lindner wirft Ex-Kollegen Entscheidung aus der Großstadt-Bubble vor
Auch die Eingriffe und Behinderungen des Autoverkehrs sieht Lindner kritisch. „Die Menschen wollen Auto fahren und viele sind darauf angewiesen. Gerade außerhalb der Metropolen ist der öffentliche Verkehr häufig keine gleichwertige Alternative“, kritisiert Lindner. „Politik darf nicht aus der Lebenswirklichkeit einiger Großstadtquartiere ableiten, wie ganz Deutschland mobil sein soll. Das Auto bleibt für Millionen Menschen Voraussetzung für persönliche Freiheit, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe.“